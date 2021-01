Piden ayuda para localizar a menor desaparecido

Familiares del menor Asrael, piden la ayuda de la ciudadanía para localizarlo, pues el adolescente salió de su domicilio desde las 14:00 horas de este jueves y hasta el momento no se conoce su paradero.

Foto: Cortesía

Asrael viste pantalón de mezclilla, playera gris, una chamarra de mezclilla, tenis Vans color negro y porta una mochila de la película Star Wars; al momento de su desaparición se trasladaba en una patineta color negro.

Amigos y familiares se encuentran en su búsqueda, pues aseguran, el adolescente no acostumbra salir mucho de casa, no consume alcohol o alguna droga y no hay motivos para que abandonara su hogar.

Si alguien cuenta con información que ayude a localizar al menor, favor de comunicarse al 911 o a los números de la Fiscalía General del Estado.

