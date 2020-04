Piden músicos del Centro, apoyo al Gobierno

Alrededor de 50 músicos entre sindicalizados y no sindicalizados, se reunieron hoy frente al Palacio de Gobierno, con la finalidad de buscar un acercamiento con autoridades, ya que desde hace cuatro semanas no tienen trabajo.

Lo anterior, debido a que el confinamiento por el Covid-19, derivó en la suspensión de eventos sociales y cierre de bares, lo cual afecta a los músicos de todos los géneros en la ciudad, afirmó Juan Diego Torre, director de mariachi.

Los músicos no cuentan con un trabajo fijo, viven de lo que ganan al día, y tampoco cuentan con seguridad social, además de que muchos de ellos son adultos mayores de 60 años.

Cabe mencionar, que la reunión que se llevó a cabe ayer, no fue una manifestación, sino una reunión pacífica para externar su preocupación por la pandemia que no solo afecta la salud, sino también la economía, principalmente de quienes no cuentan con un trabajo de planta.

"Nosotros sabemos que no somos el único sector afectado, pero nos toca hacer lo posible para que se nos brinde algún apoyo, por alguno de los tres niveles de gobierno" enfatizó.

Solo contando los músicos que ofrecen sus servicios en la calle Aldama, se estarían contando los 40 o 50 que acudieron a buscar algún apoyo.

Sin embargo, al hablar de mas artistas locales, se estarían viendo afectadas unas doscientas familias en la ciudad.

Juan Diego Torre, señaló que todos los eventos de marzo y abril, les fueron cancelados, pero desconocen si esta situación se va a normalizar a partir de mayo, o hasta septiembre.

Cabe mencionar, que semanalmente, los músicos logran un sueldo de hasta 6 mil pesos a la semana, pero al no contar con servicio médico ni ellos ni sus familias, los gastos incrementan, pues solo por dar un ejemplo, deben pagar médico y tratamiento cuando alguien se enferma.

Entre mariachis, guitarristas, conjuntos norteños y demás, los artistas locales dejaron claro que no desean escandalizar, y tampoco pretenden manifestarse de manera agresiva, pero sí, visibilizar el problema que como sector les afecta seriamente.