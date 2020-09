Piden por lluvias en la Unión Ganadera

El padre Dean Stasell ofició la santa eucaristía en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), para pedir por las lluvias en Chihuahua.

Decenas de familias escucharon la misa que tuvo lugar en el domo de la Unión, la mañana de este miércoles.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"No hay que enfermarnos de impaciencia; es buen momentos de no perder la fe. La falta de lluvia en medio de una pandemia no significa que Dios se ha olvidado de nosotros" expresó el sacerdote durante la homilía.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

