Plagas afectan a productores de la región sur de Chihuahua

Balleza, Chih.- Plagas afectan a cultivos de riego en municipio de Balleza; al menos 220 hectáreas se vieron afectadas por la presencia de gusano Cogollero del maíz, plaga que afecta año con año y en temporadas sin lluvia agrava su azote; en 2020 al cultivo de temporal no le afectó porque prácticamente toda la producción se vio perdida por la sequía.

Saúl Carbajal, jefe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que al menos 300 productores de temporal se vieron afectados por las plagas que azotaron los cultivos de maíz.

Puntualizó que el año pasado al no llover, se logró poca cosecha y solo dañó a los cultivos de riego, de los cuales hay 440 hectáreas en el municipio de Balleza, viéndose afectadas un 50 por ciento.

Cabe señalar que según lo comentó el jefe de la Sader en Balleza, en localidades como Guachochi y Guadalupe y Calvo, no afectó porque ahí solo hay cultivo de temporal, y ese se vio disminuido por la sequía.

Añadió que si el granjero no tiene dinero para combatirlo, se pierde la cosecha, y en años “llovedores”, donde hay buena producción de temporal, también llega la plaga a esas parcelas, y si no se detecta, se contaminan hectáreas enteras y el agricultor no levanta nada.

Explicó que este problema lo controla el productor, y algo negativo es que es una afectación que pega todos los años y más cuando ocurren, fenómenos denominados en el campo como “calmas”, que según explicó es cuando deja de llover por varios días.

Detalló que en años anteriores pusieron trampas para la palomilla; consiste en botes de 20 litros con un orificio en la parte de abajo. Donde entra la palomilla y se queda atrapada hasta ser eliminada.

Además, algunos técnicos recomiendan que la semilla de maíz, al momento de sembrarla, se plante con veneno, y cuando nace la planta, nace con residuos de veneno y ocasiona que la palomilla no ponga sus huevos.

Expuso que la plaga se come el cogollo de la planta, es decir, la palomilla va y pone los huevecillos y ahí empieza a alimentarse de la planta.

