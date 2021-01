Podría estar en circulación la nueva cepa B177 del coronavirus

El personal de salud de Chihuahua está preparado para la variante B177 del coronavirus, así como para las próximas pandemias, afirmó el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud.

Se informó que efectivamente es una cepa un 50 por ciento más contagiosa que la común, no representa un mayor riesgo debido a que no se ha detectado que sea más agresiva, por lo que no hay diferencia en las medidas sanitarias preventivas y el desarrollo de las vacunas. En Chihuahua no se ha registrado la nueva variante, sin embargo no descartan que pueda ya este en circulación.

Hay que recordar que la Secretaría de Salud de Tamaulipas detectó una nueva cepa del coronavirus conocida como B117 en un viajero internacional que llegó Matamoros el pasado 29 de diciembre, procedente de la Ciudad de México.

El médico destacó que había un riesgo de que las vacunas en desarrollo no pudieran tener protección, sin embargo los científicos han determinado que existe una protección cruzada.

Dijo que es muy complicado estar midiendo variante por variante, ya que hay muchas mutaciones, la variante B117 se ha distinguido debido a que se ha detectado que es más contagiosa debido a que son dos mutaciones en espacios distintos del genoma que codifican la superficie del virus. En Chihuahua no se realizan investigaciones sobre si los contagiados pudieran ya haber sido atacados por la nueva variante.

Agregó que el virus es uno y no cambia su manejo, no hace diferencia ni en cuanto a las prevenciones ni en cuanto a la vacuna.

“Los médicos están preparados para esta cepa y cualquier otra del SARS, inclusive para otra pandemia distinta en los años venideros”, enfatizó Valenzuela Zorrilla, resaltó que no cambia la preparación y fortaleza fisiológica.

Al ser cuestionado sobre si servirá instalar filtros en las ciudades más riesgosos aseguró que no es una estrategia que funcione, más bien recomendó continuar con las medidas preventivas.

