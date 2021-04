Pondré alto a todos aquellos que quieran perturbar la vida: Graciela Ortiz

Chihuahua y Valle de Allende necesitan a una gobernadora que se arremangue y salga a trabajar todos los días por Chihuahua, que no sepa de vacaciones y esa soy yo

Valle de Allende.- Cientos de habitantes acompañaron a Graciela Ortiz, candidata a la gubernatura del Estado en el evento de arranque de campaña, donde se comprometió a ponerle un alto a todos aquéllos que han tomado las regiones para perturbar la vida de sus habitantes.

Lamentó que durante los últimos años se ha permitido que amplias regiones del Estado siganen poder de los criminales e incluso se les ha permitido se apoderen de bosques y carreteras.

Ante ello, la candidata aseveró que pondrá orden de una vez por todas, en la entidad donde existe un evidente vacío de autoridad y abandono.

“En Valle de Allende he estado en muchas ocasiones, como secretaria de educación, como secretaria de gobierno, como titular de Desarrollo Social y es una larga historia la que tengo con Valle de Allende.

Ahora vengo a invitarlos a que me apoyen en este proyecto que busca restablecer el tejido social; tenemos que trabajar intensamente, ustedes y yo.

Además se comprometió a que durante su gestión se va construir el museo que tanto han solicitado los pobladores

La candidata refrendó que durante su gestión se va poner todo el empeño por acercar las alternativas para detonar el desarrollo del municipio

Chihuahua y Valle de Allende necesitan a una mujer gobernadora que se arremangue y salga a trabajar todos los días por Chihuahua, que no sepa de vacaciones y esa soy yo.

Tenemos que hacer esta y otras obras que detonen el desarrollo, tenemos que hacerlo realidad, no podemos seguir prometiendo y prometiendo y no cumplir, eso no debe de pasar, es lo que nos cansa como ciudadanos.

Soy una mujer de palabra y de trabajo, he dedicado toda mi vida por Chihuahua, busquemos llegar con el esfuerzo de todas y de todos a Palacio de Gobierno.

La aspirante tricolor estuvo arropada por los candidatos a la presidencia municipal y sindicatura, así como miembros del Comité Directivo Municipal del PRI.

Al evento acudieron también expresidentes municipales y líderes de partido.

