¡Aguas! Por estas vialidades de la ciudad de Chihuahua se recomienda no conducir si llueve

Conducir bajo la lluvia presenta riesgos significativos que los conductores deben tener en cuenta. En primer lugar, la distancia de frenado se alarga debido al asfalto mojado, lo que dificulta detener el vehículo a tiempo. Además, la visibilidad se reduce, lo que aumenta la posibilidad de accidentes.

Para minimizar estos riesgos, es crucial mantener los neumáticos en buen estado, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas. Siempre es importante conducir con precaución y adaptarse a las condiciones climáticas para garantizar la seguridad en la carretera. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, las vialidades de una ciudad se encuentran en mal estado o fueron mal diseñadas, lo que abona a que inunden o haya más riesgo de accidentes. Aquí te decimos por cuáles vialidades de la ciudad de Chihuahua se recomienda no conducir cuando llueve.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Te puede interesar: ¡Desiertos verdes! Por qué no es buena idea plantar eucaliptos en Chihuahua

Evita estas calles de Chihuahua cuando llueve

En la capital, es importante tener precaución en las avenidas o calles que suelen inundarse con cualquier lluvia, por eso, le preguntamos a los ciudadanos cuáles eran las vialidades más afectadas cuando llueve en la ciudad de Chihuahua y estas fueron sus respuestas:

Vialidad Cantera

Vialidad Ch-p

Calle Río Aros

Avenida Juan Escutia

Avenida Universidad a la altura del ISSSTE

Avenida de las Américas, en el sentido norte a sur

Avenida Colegio Militar

Avenida de las Industrias

Avenida Equus

Periférico Francisco. R. Almada

Periférico Lombardo Toledano

Periférico de la Juventud

Egipto

Doble Vía ¿Buscando un buen gimnasio? Estos son los más recomendados por los chihuahuenses

Sigue estas recomendaciones ante el pronóstico de lluvias

La Coordinación de Protección Civil del Municipio de Chihuahua recomienda lo siguiente en caso de lluvias en la ciudad:

Conduce con cuidado: Si manejas tu vehículo durante las lluvias, circula con una velocidad moderada, mantén una distancia segura con el auto que está frente a ti.

No pases por calles inundadas: evita transitar por calles que se encuentren inundadas o con acumulación de agua, ya que pueden provocar que los vehículos se queden varados.

Cuando conduzcas bajo la lluvia, es fundamental evitar movimientos bruscos como frenazos repentinos o giros rápidos. Estas acciones pueden provocar la pérdida de control del vehículo. Mantén la calma, realiza movimientos suaves y presta atención a los demás conductores en la vía.

Cuando conduzcas bajo la lluvia, es fundamental encender las luces delanteras, traseras y los intermitentes según sea necesario. Además, utiliza los limpiaparabrisas en la configuración adecuada para mantener una visión clara. Si la lluvia es intensa, emplea la velocidad más alta de los limpiaparabrisas para eliminar el agua con eficacia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Evita el aquaplaning: el Aquaplaning es un fenómeno que ocurre cuando los neumáticos no logran adherirse al asfalto debido a la acumulación de agua en la calzada. Esto provoca que el vehículo se deslice sobre una capa de agua entre los neumáticos y la carretera. Para evitarlo, es recomendable no cambiar bruscamente de dirección, evitar giros inesperados y no frenar hasta que sientas que el contacto con el suelo se ha restablecido.

Cede el paso a los peatones o a los vehículos de emergencia.