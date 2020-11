Por falta de insumos contra el Covid-19, mueren cuatro al día en el Issste

Trabajadores de la salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se manifestaron ayer en las instalaciones el hospital ante la falta de insumos para combatir el Covid-19 y los malos tratos del personal administrativo, según argumentan.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

"Estamos asustados, nuestros compañeros están muriendo, la directora María Magdalena Fernández Pérez lo único que hace es privilegiar a su gente y los que estamos al frente atendiendo a pacientes Covid-19 nos tienen en el abandono", aseguraron.

Médicos, enfermeros, cirujanos, especialistas y personal de mantenimiento del Issste tomaron una de las entradas al hospital para lanzar sus protestas e inconformidades, pues la atención de la federación y la propia directora están muertas, "cómo es posible que por falta de apoyo ya han muerto tres compañeros, lo más indignante es que una compañera enfermera murió en la fila esperando ser atendida; no hay equipos de protección, los debemos de comprar nosotros, el material para cirugías y atención que debemos usar para atender pacientes e incluso operar lo debemos de comprar nosotros mismos".

Además de lo anterior, argumentaron que no existe apoyo para vacaciones y/o permisos por urgencias familiares, pues si las solicitan los tratan mal. Entre dimes y diretes, el secretario sindical, Mario Acosta, solicitó las quejas por escrito.

Agregaron que deben pedir equipo para trabajar vía redes sociales y al recibirlo los obligan a entregarlo a las bodegas del instituto, cosa que señalaban era injusto, pues a falta de que los doten de equipo, el que lograban recibir en donación tenían que entregarlo al hospital.

“El área de Covid-19 es un verdadero desastre, ya que el personal trabaja con las uñas, esto en voz de personal de todas las áreas, pues todos sufren la falta de insumos y les preocupa su salud, salen al menos cuatro personas fallecidas diarias, las áreas están saturadas y nosotros comprando nuestro equipo, pero muchas veces lo reusamos”.

En cuanto a las cirugías, el área está cerrada, pues no hay equipo para operar, “no es posible que ni siquiera para los propios empleados o trabajadores de la salud del Issste hay atención, y equipo para poder sacarlos adelante”.

El líder sindical les dio opciones de seguir manifestándose por medio de mantas y otras reuniones, a lo que los manifestantes le reclamaban que esa no era su función, que para eso tenían sindicato y los tenía que representar.

Por el momento, el personal declaró estar trabajando bajo protesta, hasta no tener el apoyo y las respuestas claras bajo un oficio legal seguirán de dicha manera.

Finalmente dejaron establecida una reunión para el próximo 8 de diciembre, en donde asistirá un representante por área que manifieste las inconformidades de todos y la presencia de la directora y la jefa administrativa en dicha asamblea.

Te puede interesar:





Local Matachines danzan virtualmente en honor a la Virgen de Guadalupe

Deportes Duelos de liguilla entre futbolistas chihuahuenses

Local Corral tenía el expediente de Maru y Cruz desde el 2016: Jaime García Chávez