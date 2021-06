Por falta de presupuesto, no cuentan con equipo necesario vs incendios

Para atender los incendios que azotan la Sierra Tarahumara se debió activar un sistema de atención especial que implica la movilización de helicópteros y avionetas, sin embargo, el poco de presupuesto destinado para este 2021 impide su puesta en marcha, planeación fiscal que se realizó pese a que los incendios estaban previstos en el territorio ante la sequía, explicó Brenda Rios, ex delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Indicó que para la situación que se vive en Chihuahua, con incendios en la sierra, se debió activar un sistema de atención especial, pero por la falta de presupuesto suficiente no se ha efectuado la renta de los equipos necesarios. Explicó que el presupuesto para la CONAFOR, quien está al frente de los incendios y los que tratan el bosque, se redujo el presupuesto más del 50%, por lo que desde ahí inició la problemática.

El recorte presupuestal y la falta de atención a los bosques de la Sierra Tarahumara se dieron a pesar los pronósticos del territorio, pues ante la sequía que se vive, se anticipaba que durante el 2021 se originarían incendios difíciles de controlar. “Son incendios que no tienen control. No se tienen las herramientas, las pocas personas que están en la Conafort son chavos inexpertos que no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar”, dijo.

Agregó que el Gobierno del Estado dejó de atender este tema por estar enfocado en las elecciones, por lo que indicó que solo se destinó poco personal para actividades de vigilancia. “Cuando se sabía que en tiempos de tata sequía se pueden originar los incendios y al estar tan secos, no hay manera de frenarlo con las medidas actuales”, detalló.

Por ello, indicó que la solución es activar el plan de atención especial para sofocar las llamas que han consumido un territorio considerable de la Sierra Tarahumara, acercándose incluso a zonas pobladas.