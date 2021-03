Por inseguridad registra RSP sólo 30 aspirantes a alcaldías

El dirigente estatal de Redes sociales Progresistas, Jorge Eduardo Lechuga de la Peña, dio a conocer que no lograron postular a los 67 municipios del estado, esto por motivos de la inseguridad que se ha estado registrando en la zona serrana de la entidad.

Destacó que no lograron el registro de todas las alcaldías, dado que las condiciones que existen actualmente en la sierra no permitieron que se lograra el cien por ciento de las inscripciones de los candidatos, quedando un poco menos de la mitad registradas, “no conseguimos todas, aparte la sierra no nos permitió los accesos y por la problemática de inseguridad no logramos muchas de ellas, vamos con más de 30 alcaldías”.

Hasta el momento no han reportado amenazas en contra de los candidatos que participarán en el próximo proceso electoral, donde comentó que se han estado reuniendo en las mesas de seguridad que se han estado realizando por parte de la Secretaría General del estado y dirigentes de los partidos políticos.

“Nos reunimos con Gobierno del Estado y nos ofreció apoyo en cuestiones de escoltas, seguridad, en cualquier parte del estado, en cualquier municipio, conforme vaya pasando el tiempo a lo mejor sí hacemos alguna petición de una escolta para la candidata a la gubernatura”, dijo Lechuga de la Peña.

Resaltó que no han solicitado este tipo de apoyo para ningún aspirante a cargo de elección popular, por lo que no descarta que en un futuro puedan solicitar escoltas personales para los contendientes, ya que algunos partidos sí han solicitado este recurso quienes han sufrido algún tipo de ataque o amenazas.

Detalló que el partido se encuentra integrado por personajes íntegros y transparentes, los cuales no han tenido algún tipo de problema en el pasado, quienes han levantado la mano y como principal objetivo buscan ayudar a la ciudadanía por medio del cargo al que se postularon.

Cabe señalar que el pasado 4 de marzo el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Nuevo Casas Grandes, Yuriel Armando González, perdió la vida luego de un ataque armado en su contra en el centro del municipio mencionado, así como el pasado 30 de septiembre del 2020 fue asesinado el alcalde perredista de Temósachic Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, por presuntos integrantes del crimen organizado, quien había sido secuestrado dos días antes.

Asimismo, algunos candidatos ya han solicitado este tipo de apoyo al Instituto Estatal Electoral, entre ellos un aspirante a la gubernatura del estado, sin que hasta el momento se haya revelado el nombre de los solicitantes.

