Por lealtad a su pareja le ayudó en dos secuestros

Yo cuidaba a las personas que secuestraban mi esposo y su hermano, y al principio no me pareció algo grave, porque nomás era estar en la casa donde los encerraban en lo que pagaban el rescate, les daba de comer y me aseguraba de que no se escaparan”, afirmó Zulema “N”, quien se encuentra presa en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

Zulema está presa por presunta participación en dos secuestros, y aunque aún no le han dictado sentencia, dice es muy probable que permanezca a lo menos 15 años de prisión, razón por la que estará lejos de sus dos hijos, de 11 y 6 años, que es lo que más le entristece y preocupa.

A decir de la mujer, de 36 años, formar parte de una banda delictiva sólo significaba ser leal con su pareja, demostrarle que estaba con él, “en las buenas y en las malas”, pero jamás se detuvo a pensar en las consecuencias.

Ella sabe que estar en prisión es muy difícil, y aunque su esposo también enfrenta a la ley, para Zulema ha sido una pesadilla de la que desea escapar.

Cada día, dice, es la misma rutina, levantarse, almorzar, bañarse, cambiarse, y salir a ensayar zumba.

“Las navidades o los días de la madre deben ser las fechas más difíciles de sobrellevar, ya me tocó una navidad aquí”, relata.

El mensaje que les da a quienes gozan de su libertad es aprovechar ser madres, el convivir con tus hijos todos los días, aprovecha esa oportunidad que da la vida con tus hijos.

Participa en talleres, en bisutería, para regalar, vender collares, pulseras, anillos, confitería para decorar, galletas que es el que más me agrada porque me gusta mucho la cocina, y me gustaría seguir estudiando fuera, si Dios me lo permite, estudiar gastronomía enfocada a los postres.

