Porta cubrebocas el 80%: Cocentro

“El cubrebocas ya se está convirtiendo en un artículo de primera necesidad para las personas, vemos con gusto que la gente ya no sale sin él a la calle”, comentó Ricardo Perea, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), como resultados del proyecto “15 Días con Cubrebocas”.

El titular de la asociación explicó que en promedio pasó de cuatro de 10 personas que usaban el “tapabocas” en espacios comunes, a un promedio de ocho de cada 10 personas portando este necesario accesorio.

Esta iniciativa comenzó por parte de distintos grupos empresariales, en donde múltiples negocios, como El Heraldo de Chihuahua, se han sumado a la campaña para crear conciencia entre las personas para el uso de este accesorio.

En cuanto a la entrega de éstos, que realizó Cocentro, el proyecto contemplaba la colocación de 10 mil cubrebocas entre la población, con la finalidad de que lo vieran como una necesidad para circular en las principales rutas.

Hasta el momento, el avance del proyecto va en 2 mil ejemplares entregados a la ciudadanía, y los 6 mil restantes, según explicó el mismo Perea, serán entregados por los comerciantes en su negocio, para hacer saber de la necesidad de éstos para ingresar.

“Hemos estado entregando los cubrebocas, ya no en la calle, sino en los negocios, para que si por alguna razón, se perdió, se rompió o le pasó algo y no lo traen, que los comerciantes no se vean en la necesidad de negar la entrada a los clientes”.

Finalmente, puntualizó que afortunadamente las personas ya se están acostumbrando al uso de este artefacto, convirtiendo esto en uno de los accesorios indispensables para salir a la calle y mantener la sanidad.









