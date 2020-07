Portación de armas de fuego el delito más atendido por FGR en Chihuahua

Predomina la violación a la Ley de Armas de Fuego en cuanto a carpetas recibidas en la Fiscalía General de la República delegación Chihuahua estas son el 43.6% del total recibido en lo que va del año.

Es el arma calibre 9 milímetros la más conflictiva en Chihuahua según datos arrojados por la fiscalía general de la república, donde la portación ilegal de armas de fuego está a la cabeza con el 43.6% de enero a junio, y tras estos resultados se dio destino final o bien se destruyeron 1,492 armas de fuego de diversos calibres. Seguida luego de los delitos contra la salud con un 17.5%.

Destaca en sus conteos también que él 14.6% es atribuido a los delitos patrimoniales, y detrás de este se encuentra el delito de robo de hidrocarburos donde se reportaron 35 tomas clandestinas en el Estado, con un porcentaje del 3.7% de las carpetas integradas.

En cuanto a la productividad la dependencia Federal informó que en el estado de Chihuahua se realizaron en cuanto a balística forense se refiere, 554 dictámenes, en el tema de contabilidad fueron 47, seguidos de la materia de criminalística de campo con 142, así mismo se presentaron también 886 dictámenes de fotografía forense y 544 dictámenes en Dactiloscopia.

En cuanto a los Juzgados Federales se judicializaron 287 carpetas, se presentó a 448 detenidos, mediante el trabajo conjunto con las demás autoridades, se logró la vinculación a proceso de 489 personas, y se logró la sentencia de 161 criminales.

Destacó en la información también que se abatió el rezago de querellas con una cantidad de 5,522 determinadas definitivamente.

En cuanto a la atención de asuntos generales estableció que se logró un 46% en carpetas iniciadas es decir del total de los casos llegados a la dependencia, aclaró que No necesariamente el 100% de las querellas que se interponen llegan a proceder por lo que este porcentaje determina una alta eficiencia en la resolución de los casos puesto que muchas denuncias por ejemplo un gran número interpuestas por la Comisión Federal de Electricidad, no son procedentes pues su naturaleza obliga a que se resuelva en otras instancias y no llega a ser un delito federal, en este mismo sentido se encuentran las denuncias en cuanto a Ley de Amparo pues muchas no llegan a proceder, asimismo una gran cantidad de estas son turnadas al fuero común pues no son de esta competencia.





