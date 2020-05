Pospone Morena iniciativa de eliminar 44 fideicomisos

Tras comentarios, señalamientos y críticas por parte de instituciones políticas, cámaras empresariales y gobiernos, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió detener la iniciativa que pretendía eliminar los 44 fideicomisos, hasta que se realice una mesa de diálogo para llegar a consensos.

El diputado federal Alan Falomir criticó que mientras continúan proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que bien se podrían al menos suspender y destinar dichos recursos para hacerle frente a la contingencia por el Covid-19, Morena se ocupe en iniciativas para “desaparecer” fideicomisos que atienden áreas “tan sensibles”.

Por su lado, el diputado Miguel Riggs Baeza manifestó que es una lástima ver como el país “se empieza a desmoronar, desmorenándose”, y destacó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sería uno de los más sentidos, de entre los que pretenden extinguir.

En tanto que la diputada Esther Mejía se mostró de acuerdo en que se retiren los fondos en las instituciones que no hacen el uso transparente de los recursos y que no emplean el capital para su objetivo original, argumentando que los fideicomisos constituidos en Juárez no han dado los resultados esperados.

