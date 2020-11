Posponen audiencia de Cristopher J.B.

La audiencia de vinculación o no a proceso del ex líder juvenil del PRI, Cristopher J.B. se pospuso a las 13:00 horas del día, según dio a conocer el Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que se había agendado la misma, en punto de las 9 horas de este martes 10 de noviembre en la Ciudad Judicial.

En esta segunda audiencia el Juez de Control, definirá si el ex colaborador de César Horacio D.J. permanece o no en prisión por el delito electoral, luego de que se beneficiara con 2.7 millones de pesos, del erario del estado, al integrar la denominada “nomina secreta” que mantenía el ex Gobernador.

Bajo las pruebas y evidencia que presente el ministerio público, el juez de control, definirá si el imputado deberá o no llevar su proceso penal en prisión, ya que durante dos años, se benefició con pagos mensuales de 100 mil pesos como parte de favores políticos que cumplió para el ex mandatario.

Según el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el presunto responsable, podría obtener una multa de mil a cinco mil días y prisión de entre cinco a 15 años por haber recibido aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político.

