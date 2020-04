Postura de AMLO ante Covid-19 fuera de la realidad e inexistente

La presidente municipal María Eugenia Campos Galván calificó la postura del presidente de la República, Manuel Andrés López Obrador como inexistente y fuera de la realidad, luego de que el ejecutivo nacional difundiera su mensaje en relación a la contingencia por el COVID-19.

"Realmente no comunicó nada, no hay ningún mensaje, no hay ninguna medida que realmente apoye a los estados, que apoye a los municipios, que apoye a los ciudadanos. Está fuera de la realidad y no está apoyando la situación y la circunstancia que está viviendo el país. El presidente de la República, está fuera de la realidad con lo que está pasando", afirmó Maru Campos.

La alcaldesa subrayó que el Municipio de Chihuahua está haciendo un esfuerzo extraordinario, al igual que Gobierno del Estado con el esfuerzo del gobernador Javier Corral. en la reorientació de todos sus programas, trabajando desde hace un mes, cuando se avizoraba lo que traería la pandemia del coronavirus y la contingencia, en coordinación con las áreas financieras, de Tesorería y Oficialía Mayor.En ese sentido, dijo que también se han reorientado los programas que no son necesarios o esenciales, para redirigirlos a los esfuerzos por contener la contingencia causada por la pandemia.

"Hemos estado viendo hasta dónde nos alcanza para extender nuestros programas alimentarios y extender los programas de apoyo para los comerciantes y personas que están siendo afectados por la contingencia", declaró.Entre las nueve medidas de actividad económica adoptadas por la administración municipal, la alcaldesa Campos destacó el descuento del 90% de impuesto predial, el fondo de 30 millones de pesos a través de Fondo de Emprendedores, la bolsa de trabajo, reducción en impuestos, y afirmó que se sigue trabajando en ellas

."Las obras son esenciales - a lo mejor no son esenciales para el presidente de la República- pero sí para los mexicanos, porque generan bienes, empleos, servicios. Es una cadena productiva muy importante y esperamos que el gobierno federal rectifique en este decreto oficial en los próximos días, porque necesitamos que se mueva la infraestructura y la obra pública de todo el país", señaló.

En ese punto refirió que contratistas que realizan obras en el municipio de Chihuahua, se abastecieron de insumos para las próximas semanas, y se espera un avance en el mayor tiempo posible; y celebró la culminación de la obra de la Gaza Universitaria, que representa una coinversión con gobierno del estado de 50 millones de pesos.Sobre la entrega de becas mensuales, reafirmó que continuarán las entregas, de la mejor forma posible para evitar las aglomeraciones, por medio de tarjetas entregadas en cada una de las viviendas