Preocupa a Rafael Espino estancamiento económico en Chihuahua

"El común denominador que prevalece entre los chihuahuenses de la entidad, es la incertidumbre por la situación económica y la crisis de inseguridad que no ha disminuido, menos en las grandes ciudades", comentó Rafael Espino, durante un encuentro con diversos líderes de sectores.

Dijo que preocupantemente el estado de Chihuahua está estancado económicamente desde alrededor de 15 años. “No hay obra pública; no hay inversión privada; no hemos progresado y por el contrario, hay un incremento muy desigual, disparejo; no existen las mismas oportunidades para la gente”.

Aseguró que existen en esta entidad empresas manufactureras de clase mundial a las que no se les ha podido agregar valor a las cadenas de producción internacionales, por ello opinó, es necesario aplicar medidas acordes a los tiempos y las circunstancias.

Espino De la Peña, actual Consejero independiente de Pemex y aspirante al Gobierno del Estado de Chihuahua, habló de mejorar los servicios públicos y aprovechar el potencial que tiene el estado para lograr grandes cosas, entre ellos alcanzar metas económicas y que la entidad esté en la mira de grandes inversionistas nacionales y extranjeros.

Mencionó que Juárez es un municipio que ha estado abandonado desde el centro del estado y sus condiciones actuales están peores a las de hace 30 años, por ello pugnó para que desde el gobierno estatal se le dé a sus habitantes, oportunidades de desarrollo.

