Preocupa al PRI inseguridad en la sierra durante campañas

Alejandro Domínguez, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó su preocupación ante la inseguridad presente en municipios ubicados en la Sierra Tarahumara y en la zona Centro de la entidad, luego de que se presentaran diversas situaciones durante los primeros días de las campañas electorales.

“Detectó zonas del estado donde hay un clima de inseguridad que me preocupa. Zonas del estado en donde me preocupan ciertos detalles, por las condiciones que los propios delegados me han compartido”, dijo.

Indicó que los representantes del partido en la zona serrana, en los municipios de la lata y baja tarahumara, y algunas ciudades colindantes, le han expresado la permanencia de un clima de inseguridad que llama la atención para el desarrollo de las actividades proselitistas.

Ante ello, Domínguez indico que si bien, ningún candidato ha reportado amenazas o sentirse en peligro, se han tenido incidentes lamentables de inseguridad como es el caso de en Nuevo Casas Grandes, con el asesinato del entonces aspirante a candidato, Yuriel González.

Agregó que el municipio de Cuauhtémoc se ha convertido en una zona complicada en el tema de la inseguridad. “Le hemos pedido a la autoridad que en las zonas de riesgo se pueden tener operativos de prevención, para que ningún candidato, ningún actor político, y ninguna persona en general pueda tener un riesgo en su integridad personal”, dijo.