PREP 2021 | Consulta los resultados preliminares de las elecciones

Las actas exponen la verdad jurídica: consejero del INE

“Nosotros tenemos un sistema de información que es un apoyo, pero ese sistema más bien registra las visitas de nuestros Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) a las casillas para verificar como están funcionando”, declaró Alejandro Scherman, presidente consejero del INE Chihuahua.

Lo anterior luego de las declaraciones vertidas por Rubén Aguilar, representante del Partido del Trabajo en Chihuahua, quien incluso habló de un posible fraude por el retraso de la instalación de casillas en Ciudad Juárez, y hasta de una alianza entre el INE y el PAN para vencer a Morena.

“Lo que ocurre en realidad es que nosotros tenemos mil 388 CAES que visitan 5 mil 500 casillas, entonces ese sistema de apoyo lo que nos da básicamente es información por si surge alguna emergencia, pero no significa que si no alcanzan a visitar alguna casilla, se considere como no instalada o que se instaló de manera tardía”, indicó el entrevistado, al explicar que las cifras no siempre coinciden con los datos en tiempo real.

