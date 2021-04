Prepara LeBarón denuncia en tribunales internacionales por masacre

Julián LeBarón dio a conocer que se prepara una denuncia penal en tribunales internacionales, por crímenes de lesa humanidad y terrorismo, por la actuación de los grupos criminales y la omisión que ha tenido las autoridades en materia de seguridad.

"No hay solución política para combatir la violencia, no somos de ningún partido, no apoyamos a ningún partido, venimos a repudiar la violencia y la actuación del gobierno, exigimos la destitución de Javier Corral, por no tener la capacidad de gobernar" comentó el activista frente a Palacio de Gobierno.

Detalló que en la administración estatal han sido asesinadas más de 11 mil personas y por lo menos existen más de 3 mil 500 personas desaparecidas en la entidad, y por lo cual no existe una sola respuesta para las familias y para la memoria de las víctimas.

En la manifestación se han unido algunas asociaciones civiles, la comunidad de Cherán de Michoacan, Frenaa, Conessa, la comunidad LeBarón y otros ciudadanos más que se sumaron al llamado de la marcha "vamos por ellos".

