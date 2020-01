Presenta Congreso extrañamiento en contra del director de Conagua

La diputación permanente aprobó y envió un extrañamiento al delegado local de Conagua, Baldemar Méndez, esto luego de que no llegó a la comparecencia y reunión a la que fue convocado desde la semana pasada, precisamente por la diputación permanente del Congreso del Estado.

Lo anterior a petición del diputado del PRI, Omar Bazán, quién lamentó el desaire del titular de Conagua en la entidad “debemos presentar el extrañamiento a este funcionario para que se respeten los acuerdos de esta soberanía… era importante que viniera el presentante del gobierno federal para dialogar, hemos atendido las reuniones a las que nos convoca Conagua, pero ahora nos dice el viernes por la noche que no quiere venir para no partidizar el asunto, cuando no es un tema de partidos sino de los chihuahuenses”

También se sumó el diputado del PAN, Jesús Villarreal se sumó al extrañamiento, quién enfatizó en que no se busca una confrontación con Conagua sino que informe sobre las extracciones de las presas, de los compromisos del gobierno federal con otras entidades y con el pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944; al mismo tiempo lamentó que haya dejado “plantado” a alcaldes, diputados y usuarios de los distritos de riego.

De igual forma el diputado de Morena, Gustavo de la Rosa, además de sumarse al extrañamiento también pidió que se envié una copia al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, como coordinador de los delegados federales del Gobierno de México, en Chihuahua.

Por su parte el coordinador de los diputados de Morena, Miguel Colunga, señaló que varios diputados de su partido estuvieron reunidos hoy a las 08:30 horas en las instalaciones de Conagua, tal como respondió Baldemar Méndez Antonio, quién refirió no acudiría al Congreso pero que los esperaría en las oficinas de la dependencia federal; además de enfatizar que no se abrirán más las presas y que los ciclos agrícolas están garantizados.

