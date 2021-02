Presenta FGE denuncias contra Notario cuatro por violaciones a su función

El Gobernador del Estado, Javier Corral jurado, dijo que la Fiscalía General del Estado, ha presentado una denuncia ante la Secretaría General de Gobierno y ante el Registro Público de la Propiedad, ante presuntas violaciones de la función notarial en contra de Luis Raúl Flores Sáenz Notario Público 4 quien negó haber certificado recibos de lo que se conoce como “nomina secreta”.

“Hay varias violaciones por la función notarial, la Fiscalía en la denuncia que ha interpuesto, señala claramente las infracciones de la hipótesis normativa que se encuentra contenida en la fracción segunda de la Ley del Notariado Chihuahuense” comentó el Gobernador durante una trasmisión especial sobre la actuación notarial en el Operativo justicia para Chihuahua.

Explicó que buscarán revisar si existe la comisión de un delito sobre certificar este tipo de recibos ya que aseguró que hay casos específicos en donde los notarios deben reusarse a certificar ciertos documentos, por lo que buscaran si recae algún tipo de delito en contra del notario público 4.

“Han violentado los procedimientos y los valores de la función notarial, además del conocimiento que se debe requerir a los notarios, hay un valor fundamental, que es la confianza, está basada en un valor irrenunciable, que es la verdad, el sentido ético del actuar notarial, esta institución ha querido ser derivada, es falso que sea una práctica común que se falsifiquen los sellos de los notarios, la gente debe desechar esta idea” agregó.

Dijo que mantiene un gran respeto de la función de los notarios, pero que nunca en un caso ha recomendado a alguien para que sea o no notario, “con absoluta certeza, jamás he intervenido para que alguien resulte con la patente de notarios, ellos nombran sínodo de examinadores y ellos deciden quien pasa o quien es el apto o quien no es, no puedo responden por esa parte, no sé si pueda haber una colusión de intereses o para privilegiar alguien pero no podría responder yo”.

