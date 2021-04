Presenta Marco Bonilla su planilla de regidores

El candidato del PAN por la alcaldía capitalina, Marco Bonilla Mendoza, presentó su planilla de regidores, la cual está integrada por, Joselyn Vega, Graciela Rojas, Francisco Turati, Diana Acosta, Ernesto Ibarra, Raquel Bravo, Isaac Díaz, Patricia Ulate, Juan Pablo Campos, Guadalupe Borruel, y Félix Martínez, y como su suplente, al empresario Jorge Cruz Russek.

Bonilla Mendoza presentó algunas de sus propuestas, entre las que destaca la creación del Instituto Municipal de Prevención de la Salud, el cual fusionará las áreas y dependencias municipales para articular todas las acciones que hace el municipio en cuestión de la salud.

“El tema de la salud es lo más preocupante para las y los chihuahuenses y para eso necesitamos un organismo que articule de manera integral el tema de la salud en el municipio”, señaló Marco Bonilla.

Agregó que, la visión que tiene del municipio es una visión fresca de Chihuahua y con características que ningún otro candidato tiene; juventud, visión, experiencia en la función pública y resultados que han transformado la vida de las y los chihuahuenses.

“Me han dicho que Maru me deja un vara muy alta, la gente reconoce que Maru hizo una muy buena administración municipal y tienen razón, pero con seguridad les digo que voy a ser mejor alcalde que Maru Campos, porque si Maru logró una buena administración sin el apoyo de los gobiernos federal y estatal, imaginen lo que lograré como yo alcalde, con el apoyo no sólo de la gobernadora, si no con todo el apoyo de mi amiga la gobernadora de Chihuahua, sin duda vienen los mejores años para Chihuahua, vamos a hacer juntos los mejores gobiernos en la historia de Chihuahua”, señaló el candidato panista.

