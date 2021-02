Presenta Morena oficio para investigación por la "nómina secreta"

Oscar Castrejón, licenciado de Morena, presentó un documento ante la Secretaria de la Función Publica para que se investigue cuales fueron los motivos y causas por las que César Jáuregui y María Eugenia Campos recibieron dinero por parte del ex gobernador César Duarte, quienes en ese entonces se desempeñaban como diputados locales.

“Cuál fue la razón por la que recibieron dinero que es de fama publica y no necesita prueba y además un diputado no puede recibir dinero que no sean de los ingresos propios de su papel de su trabajo como diputado” expresó Oscar Castrejón.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Por ello exhortó a la Secretaria de Hacienda a que revise si sobre ese dinero que fue entregado a los entonces diputados se pagaron los impuestos correspondientes, y que dentro del estado sin violar la división de poderes se investigue en el poder judicial si existen razones para estar difiriendo la audiencia a vinculación en contra de María Eugenia Campos Galván, César Jáuregui y personas involucradas.

Esto luego de que por parte de Morena se tiene la sospecha de estar siguiendo la estrategia, el patrón utilizado por los funcionarios implicados en el caso del aeroshow, encabezado por el alcalde Marco Adán Quezada.

La intención de estar difiriendo las audiencias es para que prescriba la acción penal, juicio iniciado en el gobierno de César Duarte y que durante el mandato de Javier Corral declararon la prescripción de la acción penal en contra de todos los involucrados en el aeroshow menos del conductor “Panchito".

