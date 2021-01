Presenta Morena solicitud de revocación de suelo para El Platanito

Los regidores Mónica Borruel Macías, Sebastián Torres Aguayo y Rubén Eduardo Castañeda Mora, integrantes del grupo edilicio de MORENA, presentaron la solicitud ante el secretario general del Ayuntamiento de Chihuahua, se regrese el uso de suelo de recreación y deporte al predio ubicado en el Parque El Platanito donde se pretende construir una gasolinera en la colonia Infonavit Nacional.

El regidor Rubén Castañeda argumentó que la modificación hecha por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología violenta el derecho a la tranquilidad y seguridad manifestada por los vecinos del sector, al no cumplir con el reglamento respectivo ni con la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable.

“Declaramos el cambio de uso de suelo nulo por no haber fundado y motivado la Dirección el cambio que realizo en el mes de septiembre del 2019, y por no haber cumplido con los demás ordenamientos legales donde debió haber sometido dicho cambio de uso de suelo a consideración de este H. Cabildo, así como no cumplió con la publicidad del asunto por lo que no llamó a los organismos de la sociedad civil organizada para escucharlos ni al comité de vecinos, ni que decir de que el uso de suelo propuesto no cumple con las medidas de distancia que debe tener con las casas particulares, y con los parques en general, ni con dictamen vial favorable, por lo que un cambio de uso de suelo dictado faltando a todos los ordenamientos legales es nulo de pleno derecho y este H. Cuerpo Colegiado tiene facultades para votar que continúe siendo su uso el de recreación y deporte”, aseveró.

La solicitud fue presentada ante el secretario general del Ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui, para que el asunto se trate en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo como un asunto de urgente resolución y se vote a la brevedad posible.

En el predio, la construcción continúa avanzando, a pesar de que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, había suspendido la obra, y con la inconformidad de los vecinos quienes han establecido una batalla desde el año pasado, tratando de evitar que se erija la estación de servicio de expedición de combustibles.

