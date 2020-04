Presenta Rosy Gaytán iniciativas para beneficiar a personal de salud

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en Congreso del Estado, Rosa Isela Gaytán Díaz presentó dos iniciativas para tomarse en cuenta durante la contingencia por el COVID-19, una de estas encaminada a pedir al Gobierno Estatal alimentos y hospedaje gratis para personal de salud.

En la primera iniciativa solicita a la Secretaria de Salud estatal a realizar convenios con hoteles o proporcione hospedaje para todo el personal sin excepción, que labora en hospitales del estado: desde médicos, enfermeras, camillero, personal de limpieza y de apoyo, para que puedan acceder a un “hogar temporal” sin costo alguno, esto con el afán de que el personal de salud tenga un lugar de descanso, donde pueda alimentarse, asearse, asear y desinfectar toda su ropa, ya que se pone en los traslados.

“No podemos olvidar que existe personal que en el afán de dar cumplimiento a su obligación de salvar vidas, arriesga la propia y por no arriesgar la de su familia y prefiera no llegar a su hogar con la ropa que usó en el nosocomio. Habrá quienes quieran protegerlos sin llegar a casa para no exponer a sus familias al riesgo del contagio”, señaló.

La segunda solicita a la misma secretaría del Gobierno Estatal, realice a la brevedad, convenios con restaurantes o proporcione alimentos al personal de salud para que puedan alimentarse sin costo alguno.





