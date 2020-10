Presentan Maru Campos y Enrique Krauze “El verano caliente”

La alcaldesa María Eugenia Campos Galván y el historiador Enrique Krauze, presentaron el documental Chihuahua, 1986: El verano caliente, en el que se presenta el desarrollo de las elecciones estatales de 1986, a través de plataformas digitales.

Enrique Krauze, autor del documental, es historiador y director general de Clío, refirió su paso por Chihuahua en los años ochentas, su contacto con los actores políticos, sociales, incluso religiosos; cuando percibió que en Chihuahua se gestaba algo importante, por tener una iniciativa democrática, que empezó a iluminar con su luz a algunos otros estados del norte.

“Fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Yo no fui a predicar la democracia, yo fui a aprender la democracia. Conversé con mujeres y hombres, sacerdotes, estudiantes, académicos, profesores, historiadores, empresarios, obreros, era verdaderamente emocionante, casi increíble cómo había prendido la pasión democrática en Chihuahua en ese momento. Me di cuenta que era el despertar de un estado, que era el presagio del despertar de un país”, compartió.

“Hemos hecho el documental para que no se olvide esa experiencia, a Luis H. Álvarez y su huelga de hambre, a la protesta continua que sucedió y al hecho de que a pesar de que perdimos, ganamos esa batalla. Porque la democracia gracias a Chihuahua, quedó en el centro de debate de México, para no salir más”, afirmó.

El historiador advirtió que la democracia está en peligro, porque en México no se goza de la libertad de expresión plena, en un país donde se difama, se trata de acallar y atemorizar a la prensa independientes y opiniones críticas, y cuestionó como va a enterarse el electorado que el gobierno lo está haciendo mal en varios aspectos de la administración, cómo va a tener elementos de información.

“Necesitamos la democracia con libertad. Reiterar que Chihuahua tiene que volver a ser en el año 2021 un ejemplo, como lo ha sido siempre, de defensa federal, independencia, autonomía, democracia y libertad. Cuántas cosas buenas ha regalado a México Chihuahua, creo que el sentido de la libertad viene de esa condición difícil de los que fundaron Chihuahua, siempre con el riesgo de vivir en la frontera, esa condición los hizo más fuertes, más duros y más humanos”, dijo.

Enrique Krauze exhortó a ejercer un voto inteligente e informado, aclaró que sin decir por quién votar-, los chihuahuenses deben elegir por un mejor gobierno, por mejores representantes en la Cámara de Diputados y por un buen gobierno en el estado.

“Mis votos mayores y mejores son que Chihuahua dé una lección a México, como en el verano del 86, y refrende su condición de estado vanguardia de la democracia”, señaló.

La presidenta municipal Maru Campos, explicó que retomar el Verano Caliente de 1986, es un ejercicio de memoria histórica de rescatar el papel que Chihuahua y los chihuahuenses han tenido en la memoria de México

Aseguró que Chihuahua 86 no fue un movimiento partidista, mucho menos ideológico; sino que fue puntual al poder absoluto que corrompe todo, absolutamente. Fue el grito desesperado, pero esperanzador, de que libertad y con

“Ante las amenazas a nuestras instituciones: sí, debates históricos, que considerábamos superados -como centralismo contra federalismo-; sí, rasgos autoritarios amenazan nuestro avance como sociedad, vale la pena tener a la vista estos referentes, ese es el espíritu que debemos recordar, porque solo eso podrá de nuevo ponernos de pie, y seguir decidiendo que una vida digna, solamente se vive en libertad”, expresó la alcaldesa.

Para finalizar, Krauze se dirigió a los jóvenes, a quienes dijo: “Tomen el destino en sus manos, si creen que la vida es protestar en redes están equivocados, deben salir a las calles, y tomar su destino. Van a aprender los jóvenes el valor de la libertad y la democracia, quisiera que lo aprendieran pronto, leyendo bien lo que está pasando, la tragedia que está viviendo nuestro país, económica, de salud, de seguridad y de violencia. Pero yo confío en los jóvenes, en esta próxima generación, que defienden -que aunque no sean teóricos de la libertad-, son jóvenes que valoran la libertad, es como el aire o como el movimiento que ahora no tenemos, solo se aprecia cuando se pierde. Hemos perdido la libertad de poder juntarnos y abrazarnos. No perdamos la libertad de poder pensar”.





