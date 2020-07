Presidencia de Congreso corresponde a Morena: Colunga

“Yo creo que la mesa directiva del Congreso del Estado nos corresponde a Morena, y nos corresponde de acuerdo con la Constitución Política del Estado de Chihuahua y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, declaró el diputado Miguel Ángel Colunga, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en Congreso del Estado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis



El entrevistado argumentó que, de manera general, lo que señalan tanto la Constitución como dicha Ley es que la mesa directiva se formará y se presidirá de manera alterna con la primera y la segunda fuerza política. “Nosotros somos la segunda fuerza política en el Congreso y no hemos tenido la presidencia y, de acuerdo a la Ley, nos corresponde”, reiteró.



Para que esto ocurra –dijo- tiene que darse el consenso de los 33 diputados y diputadas; pero también de las fracciones parlamentarias en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que es donde se define.

RECOMENDADO: Chihuahua, la ciudad que gasta más agua

“De lograr lo anterior, se daría un mensaje de credibilidad y de fuerza, primero que somos respetuosos de la Ley, y segundo que llevamos el consenso de todos los diputados; eso hace que podamos cerrar de manera fuerte en el Congreso, cerrar fuerte legitimados tanto por el Congreso como por los diputados, como por las fracciones, y entonces eso nos daría oportunidad de desempeñar un buen trabajo legislativo hacia la ciudadanía en retos muy importantes en este momento, dadas las condiciones de crisis de salud y económica, por el tema de la pandemia”, apuntó el legislador morenista.



En este sentido, agregó la mesa directiva tendría que asumir estos que son retos, pero que además hay tareas legislativas por realizar que tienen que ver con el tema de corrupción, impunidad, inseguridad y violencia que se está viendo en el estado, además de la pobreza y desigualdad, y un tema importante que es la situación financiera.

RECOMENDADO: Fraudes agropecuarios, millonarias ganancias para estafadores

“Es importante consensuar entre los diputados y diputadas, pero también hay que consensuar entre las fracciones parlamentarias, que todos salgamos unidos, y el tercero es que como fracción de Morena nosotros en su momento decidiremos quién pudiera ocupar la presidencia, en un consenso también interno”, manifestó.



Ante esto, precisó que cualquiera de los ocho diputados y diputadas de Morena tendría la posibilidad de ocupar la presidencia, pero para ello deben procesar el método de decisión y buscar el consenso interno, “porque en la medida en que salgamos con un consenso interno como Morena, un consenso como fracciones parlamentarias, y un consenso como diputados, saldríamos muy fuertes, entonces estaríamos hablando de una mesa directiva fuerte y con el respaldo de todo el Congreso”.



Al cuestionarle qué se procedería si no se llegara a darse precisamente este consenso por todas las partes para que Morena ocupe la presidencia, Colunga refirió: “que no se van a arriesgar, las condiciones son muy diferentes a hace un año, en la medida que fueron avanzando los periodos nosotros nos fuimos consolidando como fracción, cosa que no sucedió en las otras fracciones, entonces hay condiciones para que pudiéramos sacar el consenso sin ningún problema”, finalizó.

SONDEO Reload ¿Cuánto tardas en abordar un camión urbano para llegar a tu destino, ahora con la pandemia? De 5 a 15 minutos de 15 a 25 minutos de 25 a 35 minutos De 35 a 45 minutos Más de 45 minutos Selecciona una opción Ver resultados













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast