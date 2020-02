“Presión duartista para no desaforar a Ramírez”: Javier Corral

Desde su despacho en Palacio de Gobierno, el mandatario celebró que los Poderes del Estado así como las principales fuerzas políticas en Chihuahua hayan encontrado un común denominador, que es el combate a la corrupción y la impunidad, reflejo de ello la votación en el Pleno del Congreso del Estado, no así en la Comisión Jurisdiccional, para lograr la declaración de procedencia en contra del ex diputado y magistrado, Jorge Ramírez Alvídrez.

“Todo el esfuerzo y la lucha que hemos hecho desde el inicio de nuestro gobierno, no solo ha permeado sino se ha institucionalizado y que es un tema que ha superado diferencias ideológicas, políticas, partidistas porque la verdad es que la votación, el número de los votos que recibió la decisión habla de una gran legitimidad y de un gran respaldo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía” refirió.

No hay que perder de vista -dijo- que la denuncia inició en el Poder Judicial y que dicho Poder en su mecanismo de control y de supervisión de la conducta de los jueces, que es el Consejo de la Judicatura, ya había suspendido al magistrado de sus funciones, sin embargo esa suspensión no permitía que el ministerio público pudiera avanzar toda vez que estaba embestido de la protección constitucional que impone el fuero.

"Porque el fuero constitucional no solo es una inmunidad procesal termina siendo una impunidad procesal, yo creo que lo de ayer (jueves) fue un hecho histórico si lo calificaría como tal, al principio la votación en la Comisión Jurisdiccional generaba una idea absurda diría yo, grotesca y yo supuse que no representativa del Congreso" afirma el jefe del ejecutivo.

Convencido de que la decisión de dicha Comisión emanó fundamentalmente de los diputados de la minoría, incluyendo al presidente del Congreso, René Frías, y no las grandes fuerzas políticas en el estado “yo creo que dejo mucho que desear la actitud del presidente del Congreso en este tema, pero pues el tendrá sus razones y sus motivos, no creo que sean jurídicos, lo digo con toda franqueza, no creo que obedezcan a preocupaciones técnicas o jurídicas”.





Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Corral Jurado externó que las votaciones en contra del desafuero en contra de Ramírez por parte de cuatro diputados, obedecen a otras valoraciones, fundamentalmente políticas “en el voto de estos diputados, en la diputada del PRI (Rosa Isela Gaytán) toda vez que ella misma es sujeto de varias investigaciones por parte de la Fiscalía en carpetas de investigación relacionadas en el tema de la salud”.

Pero lo destacable no es lo que hizo la Comisión Jurisdiccional, enfatizó, yo digo que esa fue una intentona de una presión extraordinaria del duartismo sobre un nucleó de diputados muy pequeño, lo relevante es la decisión de 26 diputados de distintos grupos parlamentarios para mandar un mensaje "nadie está por encima de la ley, ocupe el cargo que ocupe, incluso si es miembro del Poder Judicial del Estado, y dentro de ese mensaje, algo que yo recupero es la convergencia que se dio entre el grupo de Morena y del PAN, son las dos principales fuerzas políticas en el estado y han sido capaces de superar diferencias ideológicas profundas que las tenemos, pero que un tema como el combate a la impunidad este por encima de eso, es una gran señal y es un gran mensaje de que todo el esfuerzo que hemos realizado está encontrando tierra fértil, no solo en el Poder Judicial sino también en el Poder Legislativo".

Para finalizar, Javier Corral Jurado señaló que la Fiscalía General del Estado tiene que continuar con las investigaciones ahondar las investigaciones y llamarlo a presentar su defensa, a declararlo, y en función de las valoraciones tendrá que proseguir la carpeta de investigación "esto (desafuero) lo que hace es darle luz verde a la Fiscalía para continuar con la investigación… Ha anunciado (Ramírez) que presentará recursos legales frente al proceso legislativo".





