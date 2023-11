Previo a incendio en D1, presunto responsable dijo ser vigilado por la DEA

En redes sociales comenzó a circular un video en donde el presunto responsable de haber prendido fuego a un colchón en una habitación de un departamento en Distrito Uno, informa la supuesta intención de hacer verídica su versión de que su dispositivo móvil esta intervenido por la DEA.

En dicho vídeo se muestra al joven en condiciones de posible intoxicación, amenazando con prender fuego a la habitación, así como de tirarse del balcón del departamento, “si esto no es real (la intervención de la DEA), si no quemo esto, si no arde en llamas, entonces me tiro por allá para que me creas”, comentó el joven, refiriéndose a las autoridades gubernamentales.

En dicho vídeo, el hombre aparece con unos lentes de sol a los que les hace falta un cristal, además, se ve que tiene enredado un artefacto que obstaculiza sus movimientos, asimismo, alrededor del cuello, lleva una almohadilla de viaje, también se observa que tiene un polvo blanco en la barbilla y parte del cuello.

Los usuarios de redes sociales identificaron al joven como Jesús, quien se grabó con su celular momentos antes de prender en fuego el colchón, al poco tiempo, se encendieron las alarmas por el humo del incendio, provocando un fuerte operativo por parte los tres niveles de gobierno.

El video lo publicó en sus redes sociales, donde se ve su persona y da un mensaje dirigido a políticos para que lo ayudarán, ya que afirmaba que la DEA lo estaba buscando por ser un sujeto de nombre "Crispin".

Las autoridades arribaron al edificio ubicado en el Distrito 1, en una Torre de nombre Corum, donde los oficiales de la Policía Municipal del distrito Diana, ingresaron al piso 14 confirmando el incendio, solicitando rápidamente el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, al mismo tiempo que sometieron y aseguraron al joven.

Este fue trasladado a las instalaciones de la comandancia de la zona norte, donde se le abrió una carpeta de investigación; al mismo tiempo, los bomberos controlaron el fuego con ayuda de una cisterna y una escalera.