Promete Fernando Tiscareño trabajar con los tres niveles de gobierno 

El candidato de Morena a diputado federal por el Distrito 08, Fernando Tiscareño Luján, externó que se buscará en conjunto con el aspirante a la Alcaldía de Chihuahua, Marco Quezada, y Juan Carlos Loera, candidato a gobernador del estado, dar solución a las problemáticas que han sido manifestadas constantemente por los habitantes, principalmente la carencia de agua, drenaje, pavimentación, seguridad y darle solución a la situación del Relleno Sanitario.

Manifestó que ha recorrido durante estos días de campaña dos terceras parte del distrito, para conocer de primera fuente las inquietudes de los ciudadanos, y ha mantenido el compromiso de que al llegar a la Cámara de Diputados estará regresando constantemente al distrito para dar solución a las problemáticas manifestadas, además de conseguir más recursos para infraestructura de este lugar.

“Al no tener presencia los representantes populares, hay un sentir y un reclamo que entiendo que es que vuelvan; porque estos llegaron y no les volvimos a ver el polvo, es el primer compromiso que estamos haciendo con las familias que nos hacen el favor de recibirnos, nuestro trabajo lo vamos a hacer directamente en las calles y colonias y no desde la lejanía y frialdad del escritorio”, expresó Tiscareño Luján.

Aunado a esto, declaró que la prioridad es el bienestar de las familias y no llegar a la Cámara de Diputados a hacer grilla, desde donde buscará las condiciones adecuadas para atraer los beneficios directos de los programas de todas las autoridades, en especial los que mantiene el gobierno federal.

Resaltó que en la actualidad el suicidio, el consumo de drogas y la deserción escolar son situaciones que se han presentado y se han incrementado constantemente en las niñas, niños y jóvenes; aludiendo que se requiere una intervención inmediata de las autoridades para acabar o minimizar esta situación.

Agregó que, con la coordinación con los tres niveles de gobierno, iniciativa privada y la sociedad civil podrán otorgar mejores programas en beneficio de los niños y jóvenes para que éstos no se vean involucrados en situaciones de pandillas, drogas y puedan continuar estudiando.

Añadió que al inicio llegó a la contienda con una gran incógnita, después de hacer 40 días de campaña se encuentra satisfecho con las acciones que ha podido realizar, principalmente escuchar a los ciudadanos, y hacerles llegar el las propuestas para mejorar las condiciones de vida.

Finalizó que algunos de los candidatos de Morena que no han salido a realizar campaña a escasos días de que éstas terminen, lo relacionó con la falta de coordinación, ya que algunos de ellos es la primera vez que participan en un proceso electoral, además de que la mayoría ya traen experiencia en la forma de realizar procesos electorales.