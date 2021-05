Promete Maru Campos mejorar la seguridad con tecnología

María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, se comprometió con los habitantes de Delicias a capacitar y acompañar a quienes quieran iniciar un negocio, a implementar una plataforma que permita mejorar la seguridad con inteligencia y tecnología y a impulsar las estancias y los centros de bienestar infantil para que las familias tengan un lugar seguro y adecuado para sus hijos mientras trabajan.

Campos Galván estuvo acompañada por la senadora Josefina Vázquez Mota; Jesús Valenciano García candidato alcalde; Gabriela Peña Orta candidata a síndico; así como Roberto Carreón Huitrón candidato a diputado local todos por la coalición PAN-PRD.

“Hoy por eso participo en política, porque cuido de las decisiones que los gobiernos generan, para que impacten de forma positiva, y hoy les vengo a decir, que este 6 de junio no me venceré tampoco, ni me rendiré ni me doblaré, que voy a luchar con todo para que no llegue ese tipo de gobiernos al estado de Chihuahua, para que no se les ocurra, otra vez volver a venir a las presas a robarnos el agua, a robarnos nuestras ilusiones, a robarnos nuestros sueños” declaró Maru Campos

Por parte de la Senadora del PAN Josefina Vázquez Mota respaldó a Maru Campos, resaltándola una mujer que ha dado resultados y que sabe gobernar augurando que será la próxima gobernadora de Chihuahua.

“Hay una mujer nacida en Chihuahua que ha demostrado ser valiente, muy, muy valiente, que frente a los embates, a las agresiones, a la difamación no solamente ha dado un paso al frente, sino que esta aquí para ser la próxima gobernadora de Chihuahua”, finalizó.