Pronostican floristas pérdidas de hasta 50 %

Los floristas de Chihuahua pronostican una caída de hasta el 50% de la venta para estos días 1 y 2 de noviembre, ya que debido a las restricciones sanitarias se ha anunciado que no se llevará a cabo la Feria del Hueso este año.









“En otros años estábamos esperando estas fechas para ir apartando el espacio y pedir suficiente producto para surtir la tienda y tener reserva, pero ahora no sabemos, pues quién sabe qué restricciones pongan para las visitas a los panteones o para el festejo”, explicó uno de los floristas ubicado en las inmediaciones de los panteones municipales.

Por su parte, las autoridades estatales han manifestado que aún están en discusión las dinámicas que se llevarán a cabo sobre los panteones en la capital, pues continúan las restricciones sanitarias y de distancia.

Por su parte, las autoridades del Municipio de Chihuahua dieron a conocer que la Feria del Hueso no se realizaría este año, según explicó el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui.

“Para esta temporada ya estaríamos pidiendo que trajeran las flores del sur, para estar preparados con los arreglos para el festejo y pues vamos a tener que hacer los pedidos con menos cantidades, para poder tener suficiente, y no nos madruguen como en el 10 de mayo”.

No obstante, a pesar de que las ventas se puedan elevar durante estos días festivos, los floristas no están muy convencidos de que pueda haber una verdadera recuperación para sus negocios, ya que no tendrán el impacto de otros años.





