Propone Lozoya agilizar apoyos a empresarios para reactivar economía

Las condiciones financieras de Chihuahua demandan que el próximo gobernador sea una persona de números que sepa administrar eficientemente al estado, de lo contrario, no habrá dinero para atender las necesidades de las y los ciudadanos, explicó Alfredo Lozoya, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano.

En una charla con socios, consejeros y presidentes de secciones especializadas de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Chihuahua (Canaco-Servytur), el candidato presentó su proyecto de gobierno y escuchó sus inquietudes.

Las preocupaciones de los comerciantes rondaron en la estrategia que tendrá la administración de Lozoya en torno a la recuperación de la economía estatal, así como los apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lozoya Santillán les expuso que, lo primero que se debe hacer, es sanear las finanzas públicas para garantizar que las adquisiciones y licitaciones de obras sean para las empresas locales en su costo real.

Además, se comprometió a agilizar los esquemas de apoyo para que los trámites sean menos burocráticos y ofreció revisar los impuestos para determinar qué estímulos pueden dar a las empresas que cumplan con sus obligaciones fiscales.

Alfredo Lozoya fue honesto con los empresarios al reconocer que el estado está en crisis, lo que le impedirá dar apoyos a fondo perdido, por lo que propuso créditos de financiamiento con una tasa de 6 por ciento anual, pagaderos en los siguientes seis años.

También planteó la posibilidad de fomentar cadenas productivas de mayor valor al estimular que las empresas grandes que ganen contratos y licitaciones de gobierno, puedan ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Recordó que una de sus ejes de gobierno será impulsar las energías renovables a través de plantas solares para las juntas de agua y saneamiento, inversión que también beneficiará a los empresarios ya que tendrán tarifas de agua justas para sus negocios y, por ende, menor costo operativo.

“Mientras no tengamos un administrador enserio, no vamos a tener recurso para las grandes obras. Necesitamos administrar bien el recurso de los chihuahuenses, necesitamos entender que se necesita dejar de cotizar las cosas como se está haciendo en este momento, porque no hay diferencia en cómo se hacían al pasado al ahora que, por ineficiencia, tampoco se están haciendo las cosas bien”, dijo.

En su presentación, Lozoya Santillán explicó que su deseo de participar en la política inició en 2016 cuando observó que muchas de las cosas que hacía el gobierno estaban mal y, como empresario minero, enfrentó al entonces gobernador César Duarte, a quien reclamó que no estaba haciendo las cosas bien.

Después de ese encuentro, decidió reunir las firmas para lanzarse como candidato independiente por el municipio de Parral en 2016, año en el que se convirtió en le primer alcalde ciudadano con 52 por ciento de los votos.

Por los cambios que se hicieron en el municipio, entre ellos mayor inversión pública, disminución de la nómina y programas sociales, en 2018 se convirtió en el candidato más votado del estado con 73 por ciento de aprobación en las urnas para un segundo periodo en el Ayuntamiento de Parral.

“En Parral, les cumplí todos y cada uno de los puntos que habíamos tratado en 2016. Pudimos hacer que la gente entendiera que, lo que nos habían dicho por años, que no hay dinero, que no se pueden hacer las obras bien hechas y rápidas es una mentira, porque no hay dinero cuando se lo roban. Nosotros le pudimos dar la vuelta a esto, pudimos reelegirnos, fui el alcalde más votado en el estado, pero también el que más obra hizo, incluso más que gobierno del estado, que no es muy halagador decirlo porque no se hizo nada, pero pudimos demostrar a la ciudadanía, con hechos, que se podían hacer las cosas”, mencionó.