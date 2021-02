Proponen concesionarios aumento en la tarifa al transporte público

-Desde hace más de tres años se había autorizado una tarifa de 13.35 pesos en la matriz tarifario; sin embargo no se ha hecho.

-Solicitan al Consejo Consultivo de Transporte un aumento a la tarifa para hacer viable la operatividad de las rutas de servicio de transporte urbano, cuyos concesionarios han sido severamente afectados por la crisis económica generada por la pandemia, y perciben una competencia desleal con la Ruta Troncal Bowí.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El ingeniero Francisco Lozoya, líder de Concesionarios en la CTM, promovió durante la asamblea celebrada esta tarde el ajuste a la tarifa de transporte, de la cual señaló, desde hace más de tres años no se ha incrementado; a pesar de haberse autorizado la cifra de 13.35 pesos.

“Hay una propuesta que se hizo un análisis en una mesa de trabajo en un Consejo Consultivo de Transporte, que se realizó en Ciudad Juárez, donde se quedó en ese tiempo incrementar la tarifa a 13.35 pesos. No quiere decir con esto, que estemos pidiendo 13.35 pesos; pero también, no podemos seguir subsistiendo con los 9.00 pesos que en algunas rutas (porque no en todas) nos están permitiendo cobrar. Al día de hoy, todavía hay rutas que se seguimos cobrando 8.00 pesos”, aseveró el líder de los concesionarios.

En ese sentido, reconoció que cualquier aumento en la tarifa representaría un impacto a la ciudadanía que hace uso del transporte público, no obstante consideró justo que se ajustara por lo menos dos pesos más, es decir, que se aprobara la tarifa de 11.00 pesos.

Destacó que la tarifa de 13.35 pesos fue propuesta por parte de la autoridad dentro del Consejo Consultivo, y que los concesionarios se ajustaron a ella, tomando en cuenta sus gastos de operación, que contemplan desde el costo del combustible, los aforos de los camiones, las amortizaciones mensuales de acuerdo a los costos de las unidades, con cifras fijas que deben cubrir.

Foto: Oracio Chávez

Reiteró que el acuerdo de la implementación al ajuste de la tarifa se hizo hace casi cuatro años, y hasta la fecha, los concesionarios de transporte urbano siguen llevando la carga a la que se sumó la crisis económica por Covid desde el año pasado, con el mismo cobro de 9.00 y 8.00 pesos.

“En el servicio sí ha habido mejora, sí hemos invertido. Si no es el que se prometió, tenemos que ser conscientes de que no podemos tener un transporte de primera, con una tarifa de quinta. Seis meses tuvimos que pedir una prórroga a las financieras, porque no pudimos pagar las mensualidades, y ahorita con la crisis de la pandemia nos está pegando bien duro el no poder pagar una unidad”, compartió.

En la asamblea efectuada esta tarde, se convocaron a 196 agremiados, quienes comparten inquietudes sobre el tema del ajuste de tarifa, además de un segundo punto que se trató en la reunión sobre la Ruta Troncal de Transporte, que recibe recursos del erario público y compite con una tarifa más baja de 7.00 pesos el pasaje.

“El siguiente paso me lo van a dar ellos, yo hago el planteamiento, quiero esperar una respuesta satisfactoria de parte de la autoridad. En este caso, quien decide del Consejo Consultivo de Transporte, es el secretario general, por ende, va de la mano del ciudadano gobernador, de las partes que componen el consejo consultivo de transporte. Espero que se dé bien, que lo vean con buenos ojos, porque no es una petición que estamos pidiendo ahorita de pronto, ya hace un año y meses que lo aprobaron. Ojalá llegue el mensaje a las autoridades, en este caso, en especial, al ciudadano gobernador. Ojalá que lo que bien comenzó en este proyecto, que vamos de la mano con él, que lo termine bien para la ciudadanía, para el usuario del servicio público, en este caso, que son los más afectados y quienes están teniendo el beneficio de tener un transbordo, en un camión nuevo”, sostuvo.

Así mismo, se dirigió a la ciudadanía, a quienes solicitó comprensión y conciencia de la necesidad del ajuste en la tarifa; aunado a la promesa de que les entregarían la Ruta Troncal, sin embargo, en la actualidad no les ha sido entregada y representa una competencia desleal.

“No podemos competir con una tarifa de 7 pesos, con un recurso inyectable del erario público. No podemos estar compitiendo con una Troncal que hace mucho tiempo nos dijeron que nos iban a entregar, y al día de hoy no nos han entregado nada. Lo que estamos pidiendo es que nos cumpla la autoridad con lo que se nos dijo”, finalizó.