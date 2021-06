Proyecta AMLO posible reunión con Maru Campos en próximos días

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que a partir de este jueves comenzará a reunirse con los gobernadores y gobernadoras electas, posiblemente con María Eugenia Campos Galván.

El mandatario mexicano mencionó durante su rueda de prensa esta mañana, que comenzará a reunirse con los gobernadores electos que así lo han solicitado.

Comenzará con los 11 gobernadores de la coalición Juntos Hacemos Historia, con una comida a las 14:30 horas de la Ciudad de México en Palacio Nacional.

Informó que también ya solicitaron entrevista los gobernadores entrantes de Nuevo León, Samuel García y de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Respecto a la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, explicó que no recuerda si ya solicito audiencia para reunirse con él en Palacio Nacional, "pero seguramente va a hacer lo mismo la gobernadora electa de Chihuahua. En una de esas hasta solicitó, pero no me acuerdo", aseveró.

Agregó que el también el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, no ha solicitado aún una audiencia, aunque espera que la solicite.