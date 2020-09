“Proyecto 21” ha beneficiado a 9 escuelas de la ciudad: La Torre

El diputado Miguel La Torre, visitó la escuela primaria Melchor Múzquiz, No.2484 de la colonia Dale, con el objetivo de ofrecer apoyo para la mejora de las instalaciones, esto mediante el programa “Proyecto 21” que hasta hoy ha beneficiado a 9 escuelas de esta ciudad.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“En mis planes no está detenerme, seguiré con los trabajos para mejorar las instalaciones educativas que lo requieran, me gustaría que no solo fueran 21, si no ir más allá”, mencionó el diputado.





Destacó que a pesar de la situación en que se encuentran las instituciones educativas, por motivos de la pandemia provocada por el Covid-19, siguen trabajando para llevar esos apoyos y mejorar los planteles educativos.





La Torre Sáenz, envió un mensaje a las escuelas que requieren de este tipo de apoyos y pidió a los directivos que se comuniquen con él, por medio de las redes sociales y atenderá las inquietudes.





Delicias Presentan incidente de incumplimiento

Local Busca equipo de Maru Campos elección interna en el PAN

Deportes Chihuahuenses destacan como novatos en la LNBP