Pruebas rápidas de Covid-19 no son recomendables: Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud del Estado reiteró que las pruebas rápidas de Covid-19 no son recomendables, ya que generan muchos “falsos negativos”, que a su vez provocan que una persona contagiada que resulta negativa no acuda a recibir un tratamiento adecuado.

El médico señaló que hay pruebas serológicas que se distribuyen con permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pero tienen una capacidad limitada para detectar anticuerpos contra el Covid-19, por lo que un resultado veraz sólo se puede obtener por medio de la prueba PCR.

A raíz de que el estado regresó a semáforo rojo, las pruebas rápidas Covid han sido uno de los artículos más adquiridos, ante la necesidad de los ciudadanos de saber si están contagiados con el virus o no, sin embargo la errónea utilización de estas pruebas puede dar un falso negativo, e incluso en muchas ocasiones las personas que no están contagiadas llegan a salir con anticuerpos.

Los dependientes de farmacias señalaron que muchas personas piden las pruebas, aunque señalan que no tienen síntomas y solicitan información de cómo utilizarlas debido a que ningún médico les prescribió el uso de las mismas.

El costo de las pruebas rápidas puede variar entre 600 y 700 pesos, pero a decir de la Secretaría de Salud, no sólo representa un gasto alto para las personas, sino que la mayor parte de las veces no se usa adecuadamente, generando falsas expectativas en quien se practica este examen.

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que la venta de pruebas Covid-19 es legal, pero que no se recomienda si no es bajo la supervisión de un médico.

En las distintas farmacias de la ciudad se ofertan las pruebas, y aunque en algunas se requiere que el mismo médico que consulta en estos negocios la interprete, hay algunas que pueden leerse de manera que cualquier persona puede ver el supuesto resultado, tal como ocurre con una prueba rápida de embarazo.

La prueba es particularmente fácil de realizar y cuenta con una alta precisión de 98.9%, sin embargo la Secretaría de Salud no recomienda practicarla, pues la persona puede obtener información temprana (falsa), de tal forma que al no detectarse el virus, quien se realiza la prueba puede realmente estar contagiado y no atenderse de manera oportuna.

