Publicará INE a los 20 finalistas para la presidencia del IEE

El Instituto Estatal Electoral dará a conocer este martes las 10 mujeres y los 10 hombres que pasarán a la siguiente ronda en el concurso para elegir a quien ocupará la presidencia de ese órgano colegiado durante los próximos siete años.

En el listado se encuentran 38 perfiles, de los cuales 20 pasarán a la etapa del examen de conocimientos, al ensayo presencial, posteriormente serán entrevistados por los consejeros del INE quienes finalmente realizarán la designación de la persona que estará asumiendo dicho cargo el próximo 16 de abril.

Según la convocatoria emitida por el INE, los resultados de la etapa de los exámenes desde casa deberán ser revelados a más tardar el 9 de marzo, dando a conocer la lista con los nombres de las 10 mujeres y los 10 hombres, de manera separada; asimismo se establece que se emitirá un tercer listado en donde aparezcan los folios de las personas que no lograron avanzar en el proceso en busca de la presidencia del IEE.

“El Consejo General designará, a más tardar el 16 de abril de 2021, a la consejera o el consejero presidente que iniciará el encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua”, versa la convocatoria.

Cabe mencionar que el cargo de consejero presidente no puede ser ocupado por alguno de los consejeros ya existentes, debido a que sus nombramientos son específicos en el sentido de que se eligieron como consejeros y no presidentes; asimismo la propia ley señala que en caso de la ausencia del consejero presidente, si le restaban dos años a su cargo, se convocará a un periodo nuevo de gestión y no sólo a quien complete el periodo restante de quien deja dicha presidencia, en este caso Arturo Meraz, quien falleció tras contraer Covid-19.

Los 38 aspirantes que lograron juntar de manera exitosa los requisitos solicitados por el INE son los siguiente:

Luis Hernán Arellano Ulloa, Arturo Armendáriz Domínguez, Jesús Manuel Armendáriz Olivares, Alma Armendáriz Sigala, Ruth Arreguín Medrano, José Eduardo Balcázar Muñoz, José Eduardo Borunda Escobedo, Marco Humberto Calderón Muñoz, Carlos Eduardo Calderón Romero, Sergio Chaparro Varela, Ricardo Humberto Gándara Hernández, Alejandro Gómez García, Nohemí Gómez Gutiérrez, Jorge Emilio Hernández Mata, Adrián Holguín González, Adrián Jacques Flores, Jorge Antonio Martínez Quezada, Andrés Morales Arreola, Jaime Armando Muñoz Baca, Erick Alejandro Muñoz Lozano, Mirna Alicia Pastrana Solís, Cristóbal Antonio Peinado Quezada, José Ramírez Salcedo, Roberto Rascón Maldonado, Yazmín Virginia Rivera Maldonado, René Rodríguez Campos, Héctor Francisco Sáenz González, Ramón Salazar Burgos, Julio César Santacruz Favela, Carlos Alberto Santillanes Chapa, Erika Torres Terrazas, Priscila Torresdey Arzola, Andrés Venegas Beltrán, Omar Venegas Quintana, Jesús Rogelio Villalobos Aragón, Yaneth Zamarripa Gómez, Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Zenteno Fernández.

