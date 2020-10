Que AMLO saque sus manos sucias de procesos electorales: Madero

El senador Gustavo Madero exigió hoy al Presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe como demócrata y saque sus manos sucias de los procesos electorales que se avecinan.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Las expresiones de Madero se dieron luego de que durante la transmisión de La Mañanera el presidente refiriera que el conflicto del agua que se vive en Chihuahua es para politizar a favor del senador.

“Quiero analizar jurídicamente si puedo presentar una denuncia por actos anticipados de anticampaña de parte del presidente. Por sexta ocasión me señala, me hostiga, me denosta, en las mañaneras”, dijo.

Enfatizó que ese espacio no debe ser utilizado por el mandatario para hacer anticampaña o desprestigiar a sus adversarios y a quienes no piensan como él.

“Yo soy un demócrata y respeto que ganó por el voto. Usted debe respetar el voto de los chihuahuenses y no tratar de descarrilar con sus opiniones y declaraciones el proceso que se avecina en mi estado y en este país”, demandó.

Añadió que la consulta que el gobierno federal está promoviendo, simplemente es para meterle la mano sucia del presidente y manosear el proceso electoral. La misma intención persigue, consideró, las menciones que el Presidente hace en La Mañanera.

“Son para meter la mano sucia y tratar de descarrilarme Presidente, eso no se vale. Hay que ser demócratas, hay que jugar derecho. Sino, por favor deje de utilizar la figura de Francisco I. Madero, porque él si era el apóstol de la democracia”, expresó el senador por Chihuahua.





Te puede interesar:





Local Cierran Congreso del Estado por trabajos de sanitización

Local En riesgo salud de vecinos de la colonia Nogales

Local Supera la entidad 16,714 casos de Covid-19