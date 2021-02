Que atienda Morena denuncias contra Loera: Navarro

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Francisco Navarro, señaló que ante la incapacidad de generar empatía entre los chihuahuenses por parte de Juan Carlos Loera, Morena ha comenzado con ataques en contra de la candidata de Acción Nacional a la gubernatura, María Eugenia Campos, debido a que se ven perdidos de cara a los próximos comicios de junio.

“Su candidato no levanta nada, nomás hay que verlo como le fue en su paso por la región centro-sur, la gente no olvida el tema del agua. Antes de iniciar campaña, ya tenemos la preferencia en las encuestas, además de que la ciudadanía respalda a Maru Campos por los logros obtenidos en sus dos administraciones al frente del Gobierno Municipal de Chihuahua, por eso ahora quieren acusar hasta de lo que no al Poder Judicial, jugando al golpeteo político”, expresó Navarro Pastrana.

Indicó que Morena no conoce la separación de poderes ni confía en las instituciones, menos cuando no son afines a ellos, por eso busca generar controversia del proceso jurídico que lleva la candidata del PAN a la gubernatura, prueba de ello es que se encuentran especulando y armando una trama conspiracionista sobre un presunto manejo del caso al interior del Poder Judicial.

Asimismo, dijo que si quieren respetar el estado de derecho y promover los valores, deberían de iniciar por casa, ya que su candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, tiene acusaciones en su contra por nepotismo, además de una denuncia acreditada ante la Fiscalía General de la República con la carpeta FED/CHIH/JUA/0002255/2020, por condicionar los apoyos sociales para coaccionar el voto, por lo cual es necesario que atiendan primero lo que tienen en casa.

