Que el Poder Judicial ya no se doble: Víctor Quintana

El activista Víctor Quintana Silveyra, pidió al Tribunal Superior de Justicia que "ya no se doble ante el chantaje" y que la audiencia sea pronta y expedita para los chihuahuenses que son las únicas víctimas en el saqueo que tuvo el estado.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"La justicia que no es pronta, no es justicia, pedimos que sean transmitidas las audiencias, que las trasmitan por circuito cerrado, el estado exige trasparencia, publicidad, que se den a conocer los resultados de todas las audiencias, porque la ciudadanía somos las únicas víctimas de estos delitos" dijo Víctor Quintana.

Ante más de 150 personas que se encuentran postradas afueras del Tribunal Superior de Justicia, exigen que inicie la audiencia en contra de María Eugenia, Maria Ávila y Rodrigo de la Rosa, y dejen de brindar beneficios para suspender

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"No le tienen respeto al pueblo, no sale un funcionario a informarle al pueblo, a decir que está pasando, a decir porque no empieza la audiencia a decir que ya pactaron, la verdadera verdad está en la conciencia social de los chihuahuenses, que den la cara e informen, rompan el pacto de corrupción" refirió.

Víctor Quintana, acompañó al abogado Oscar Castrejon, quien fue el que encabezó las manifestaciones, a fin de que el poder judicial no se deje chantajear y dejen fuera al duartismo sea del color que sea.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

