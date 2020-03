Que hagan fila los que aspiren a un cargo por Morena

El delegado federal del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, refirió que por el momento no hablaría de candidaturas, a pesar de que es un aspirante a la gubernatura, pues afirmó todavía no es tiempo para ello, esto luego de preguntarle sobre la aspiración de Víctor Quintana Silveyra, secretario de Desarrollo Social del Estado, quien solicitó su reafiliación a Morena al Comité Ejecutivo Nacional.

Además dijo: “Estamos dedicados a ser representantes del presidente (Andrés Manuel López Obrador), en el estado de Chihuahua, si ahora nos adelantamos, estaríamos como los changos, que andan de rama en rama, que no sueltan, se agarran de la cola en una rama y no la sueltan hasta que toman otra, así andan ya algunos”.

Refirió también que “los partidos políticos no se crean que son ajenos a los intereses de la sociedad, los partidos políticos también pertenecen al pueblo, no están exentos de que el pueblo también decida sobre lo que ocurra dentro de los partidos políticos independientemente si pertenecen o no a ellos”.

