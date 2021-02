¡Que no te engañen! Reportan falsas ofertas de vacuna Covid-19

Ciudad Juárez, Chih.- La tardanza de la llegada de la vacuna Covid-19 ha alentado a que estafadores busquen “vender” y hasta extorsionar, sobretodo a los adultos mayores, para poder adquirir una dosis.

Durante esta semana la Cofepris a nivel federal y la Fiscalía General del Estado en Chihuahua, alertaron a la comunidad sobre casos de supuesta extorsión y venta de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2, las cuales son falsas, debido a que en el país y en el estado aún no existe venta de vacunas autorizada.

La primera en lanzar una alerta fue la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien alertó que cualquier vacuna contra Covid-19 a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

Señaló que en caso de que a un ciudadano le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no debería de adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado dio a conocer a través de la Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense, una alerta por fraudes alusivos a la aplicación de la vacuna contra Covid-19 en el Estado.

Por medio de un boletín de prensa, la dependencia estatal informó que con las y los especialistas del área, por medio de la Red 24/7, grupo de coordinación interestatal, se han detectado estafas a adultos mayores en este sentido, ya que hay personas que solicitan datos bancarios a cambio de la vacuna contra el Covid-19.

Sin embargo, recalcaron que la vacuna es gratuita y el personal que la aplica no solicita cuotas de recuperación.

Las autoridades federales indicaron que los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar realizan llamadas telefónicas a las personas mayores y que la única información que se requiere es a través de la plataforma mivacuna.salud.gob.mx es la CURP, nombre y domicilio, esto último en caso de que la persona no pueda moverse o salir del lugar.

Ante esto la Fiscalía General del Estado invitó a la población a verificar el sitio donde se navega, cerciorarse sea el correcto y también se procure la protección de datos personales, así como evitar depósitos o transferencias si se les pide algo similar.

Cualquier sitio, perfil o situación engañosa, las personas las pueden reportar a pasaeldato.gob.mx y a delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx

Hasta ayer la Secretaría de Salud no tenía fecha exacta sea la llegada de vacunas Covid-19 a la entidad, por lo cual se pidió a la población estar alerta y no caer en ventas falsas ni proporcionar ningún dato personal.