Qué se pospongan grandes obras: PRI y PAN; solo como medida extrema: Morena

Para la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, es necesario que se pospongan obras emitidas por la federación como Dos Bocas, Tren Maya y bancos del Bienestar, y destinar ese recurso para salud y estímulos a empresarios, misma que recordó que en esta Cámara autorizaron un crédito por 180 mil millones de pesos para la contingencia pero que no ha sido aprobado por el Senado.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Foto: ARCHIVO | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, la priista y empresaria, Adriana Fuentes Téllez, coincidió en que debe cancelarse las obras ya referidas por parte de Gobierno de México, dejar de entregar dinero en programas asistencialistas y clientelares “cómo el de los ninis” y re orientar el dinero para apoyar a todos los hospitales del país así como al ala empresarial.

A su vez el diputado de Morena, Miguel Colunga Martínez, expresó que de llegar a casos extremos en la contingencia sanitaria “ojala y no sea así” deberían suspenderse temporalmente dichas obras “ojala y no lleguemos a ese extremo, y que podamos tener esos recursos vuelvan a su origen y se apliquen para lo que están destinados”

Además Colunga enfatizó en que la prioridad ahora es contingencia “se tiene que atender con mucha responsabilidad, no se debe limitar en el tema de destino de recursos tanto materiales, humanos y económicos, no podemos escatimar nada de esto, hay que poner la atención en todos los recursos que tengamos en nuestra disposición, es la única manera de contener, México como país es de los pocos que ha sabido manejar bien la situación, no tenemos disparada la pandemia en el país por la forma responsable que se ha asumido”

La panista Terrazas Baca recordó que la Cámara baja aprobó un crédito por 180 mil millones de pesos, pero en el Senado está detenido ya que la mayoría proponen posponer o cancelar obras como Dos Bocas, Tren Maya y bancos del Bienestar “si quiere seguir (Andrés Manuel López) con sus ocurrencias que se pospongan entonces, y el día que tenga con qué pues que las haga” al mismo tiempo lamentó la creación de bancos ya que dice la tendencia de los bancos en el mundo es a través de medios electrónicos y ya no la construcción de los mismos.

Finalmente, la ex diputada del PRI, sentencia “la ola de contagios se retrasará con la emergencia, pero la pandemia seguirá con picos muy pronunciados por regiones, se estima que a mayor tiempo, menor costo de vidas; el gobierno federal no tiene un programa de atención ni médico ni económico, la pobreza y la inseguridad irán a la alza y la polarización será más severa. Mi preocupación es la capacidad de respuesta institucional ante una crisis temporalmente larga, sin liderazgo, sin visión de estado ni de futuro y un ejecutivo francamente desquiciado”.





Te puede interesar:





Delicias Detienen 2 ladrones de gasolinera





Delicias Cumple Delicias aniversario desangelado por contingencia

Local Empresarios lanzan emplazamiento para salir del Convenio Fiscal federal