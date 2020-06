Quedarán en proyecto las rutas 2 y 3 del Bowí

El proyecto anunciado por el gobernador, Javier Corral Jurado, en el que se adelantó la ampliación de la ruta troncal de Bowí hasta la Deportiva Pistolas Meneses, fue reducido en cantidad de obra y peso de las dimensiones menores, el proyecto tendrá el mismo costo que El que había anunciado para las rutas II y III del mismo transporte público.

El 16 de junio, el gobernador anunció durante una conferencia de prensa virtual que la ampliación tendrá una inversión de 250 millones de pesos, de los cuales el Fonadin, organismo de Banobras, aportará 103 millones y el estado contribuirá con 147 millones de pesos, solo para llegar en un carril confinado de la Terminal Norte a la Deportiva Pistola Meneses.

Sin embargo, el 7 de octubre de 2017 el gobernador, Javier Corral Jurado, y la alcaldesa, María Eugenia Campos, firmaron el Plan de movilidad en el que se invertirían 300 millones de pesos para la creación de la ruta II y III del entonces llamado “Vivebús” que abarca estaciones intermodales, paradas, la ampliación de un puente vehicular, la Multimodal Pistola Meneses entre una serie de cambios más.

Es decir que con casi la misma cantidad de dinero se pretende realizar la obra de ampliación de la ruta troncal en la ciudad, cuando en el año 2017 el propio gobernador había anunciado que con el mismo recurso se realizaría más infraestructura que abarcaría toda la capital en una conexión de ruta troncal.

Aunque el proyecto fue signado en el 2017 por las autoridades municipales y oficiales, a tres años de la firma, no se había realizado el proyecto, porque hoy todavía el proyecto se encuentra en el proceso de elaboración, según el oficio entregado a través de la transparencia, quien incluso especifique cualquier información al respecto.

En septiembre de 2019, a dos años del anuncio de la ruta troncal 2 y 3 en la ciudad de Chihuahua, el gobierno del estado aún no ha concretado los más de 300 millones de pesos que se enfrentan para la realización de la obra, según lo Había explicado el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros Falomir.

La petición del estado para la construcción de la obra de nuevas rutas 2 y 3 que traería mayor conectividad para la ciudad, dado que no ha sido aprobada, pues sigue en la lista de espera al igual que muchos de los proyectos que ha solicitado el gobierno del estado y que hasta el momento no existe fecha para generar esta construcción.

La obra que se podría proyectar para la construcción de la ruta 2 y 3 del Bowí, tener una duración de 18 meses y que posiblemente no pueda ser inaugurado o tan solo arreglado por la administración estatal actual, debido a que el proyecto se mantiene detenido y por en el recurso no ha sido entregado hasta el 17 de junio del 2020.

Esta obra que se tenía planeada desarrollarse en el año 2017 tenía como meta beneficiario a millas de ciudadanos, quienes podrían moverse prácticamente toda la ciudad en una misma ruta de camión, cada vez que cruzaría por la avenida 20 de noviembre, pasaría por el periférico De la Juventud y se conectaría con nuevas instalaciones en Pistola Meneses y las terminales que actualmente existen (sur y norte).

Sin embargo, el proyecto que ahora anunció el gobernador, por la misma cantidad de dinero, será un proyecto que va de la terminal norte, ubicado en la avenida Homero y llegará a la Deportiva Pistola Meneses, es decir que para la adecuación de 4 kilómetros invertirá cerca de 250 millones de pesos, cuando en un inicio contemplaban cerca de 18 kilómetros de construcción.

En junio de 2019, a través del oficio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno del estado determinado de manera reservada toda la información relacionada con el proyecto de la ruta 2 y 3 del transporte público, asegurando que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos ”.

Por este motivo fue la dependencia estatal reconocida no dar a conocer la información sobre el proyecto que había anunciado en el 2017 y por qué diversas cuestiones no se ha llegado a ser como si tuviera contemplado, pese a que hubo un acuerdo entre los dos niveles de gobierno.

Dentro de la información solicitada a través de la Unidad de Transparencia, el gobierno del estado señala que no tiene información de un proyecto que ya ha declarado en el año 2017, donde se comprometió con el municipio de Chihuahua para la construcción de esas dos nuevas rutas troncales

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó los proyectos de las rutas troncales 2 y 3 en Chihuahua y 2 en Juárez, para su elaboración en el año 2018, pero que pese a esta autorización y recursos que se han destinado al proyecto no han sido afectados. trabajos de construcción de las estaciones tipo "a" o las estaciones "intermodales".

Entre los apartados que argumentan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es que la información “se encuentra actualmente en trámite y que a la fecha no ha terminado el proceso, ya que implica la realización de diversas etapas del mismo, por lo que se desprende que el proceso aún no concluye, ya que están pendientes por emitir opiniones, recomendaciones o puntos de vista que no se han materializado en una decisión final ".

Este proyecto de remodelación y adaptación contemplaba iniciar una ruta nueva que iría de las instalaciones del Sagrado Corazón de Jesús hasta la glorieta Tricentenario, donde se instalaría una estación intermodal-patio poniente, así como 17 estaciones tipo "a" sobre la avenida 20 de noviembre y Ricardo Flores Magón.

De igual forma, la otra ruta y la más importante sería la del periférico De la Juventud, que iniciaría en la nueva intermodal, y partiría del periférico De la Juventud, hasta llegar a la avenida Homero para reunirse con la terminal norte, donde se contemplarían 58 estaciones tipo “a”, nuevos carriles y más unidades.

Por parte de la ruta 1 se le pensaba agregar una ruta de la terminal norte hasta lo que sería la intermodal Pistola Meneses, donde se puede crear un circuito en la zona norte para atender a los pasajeros y visitantes que llegarán al Centro en un solo camión de la ruta de transporte troncal.





