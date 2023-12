--A Corral lo traiciona su cartera vencida --Ya hay nuevo superdelegado; aún es TP

CORRAL.- La comidilla en los chats políticos fue un video difundido ayer, en el cual se muestra al exgobernador Javier Corral cuando es encarado por un exfuncionario duartista en el restaurante La Garufa y le reclama que lo hubiera detenido en 2019 en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua.

ROMERO.- Raymundo Romero, quien fue secretario general de Gobierno en la administración de César Horacio D. J. fue aprehendido el 24 de diciembre de 2019 por el presunto delito de peculado agravado y por cuestiones de salud y edad se le dictó arraigo domiciliario que seis meses después le retiraron con el pago de una fianza de 50 mil pesos.

ODIO.- En el alegato de ayer, Romero Maldonado le recriminó a Corral Jurado que mandarlo detener en su casa frente a sus nietos e hijos en la víspera de Navidad fue un acto de odio, que está enfermo de venganza por ir contra alguien como él que entonces tenía 74 años y nada le pudo probar pero sí torturarlo.

RIGGS.- De acuerdo con comensales que grabaron el incidente, el exfuncionario le habría dado una cachetada al exmandatario, aunque eso no se aprecia en el video y sólo se da cuenta de los gritos ante lo cual, Javier Corral se queda parado y en silencio acompañado del emecista Miguel Riggs, tras lo cual fueron captados al salir del establecimiento con comida para llevar.

MÁS.- No es el primer desaguisado que el exgobernador enfrenta al salir a las calles de la ciudad por motivo de los llamados Expedientes X, ocurrió cuando se topó con el empresario Enrique Valles en otro restaurante y la discusión casi acaba a golpes en enero de este año, luego de que un mes antes se encontraran en un taller de bicicletas y tuvo que mediar la esposa del exgobernador Cinthia Chavira para que no llegaran a los puñetazos… Ya mejor que no salga de su casa.





***





DELEGADO.- A propósito del exgobernador que este mes se sumó al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena se dio a conocer que el nuevo representante del gobierno federal en Chihuahua es Rafael Mata, conocido testigo protegido de la administración de Corral en la causa contra el otro exmandatario César Horacio D. J.

TESTIGO.- Mata Márquez cuenta con la identidad reservada con la clave 5M4GYUH19A/2019 y tenía una amplia trayectoria priista que no le impidió trabajar con Corral Jurado en la Dirección General de Inversión Estratégica hasta que renunció en 2019 para convertirse en un militante de la 4T alentado por Juan Carlos Loera, quien lo nombró subdelegado de Programas Federales.

TRANSICIÓN.- De ahí que parezca natural que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel lo designara como delegado estatal a partir de la renuncia de Loera de la Rosa, el 24 de noviembre pasado para registrarse como precandidato al Senado o la Alcaldía de Juárez. Tal vez Javier Corral también lo recomendó.





***

ANDREA.- Hablando de Juan Carlos Loera, anoche informó el líder nacional del partido guinda Mario Delgado que ya tenían el resultado de sus encuestas para integrar las precandidaturas únicas al Senado y en Chihuahua irá en primera fórmula la diputada federal Andrea Chávez y en segunda, el exdelegado. Así que no hubo mano para el PVEM ni para él.





***





REDES.- La petición del gobierno municipal de Juárez para ejercer un presupuesto de 40 millones de pesos en sus redes sociales oficiales desató cuestionamientos entre políticos del círculo rojo porque el propósito es gastarlo en la promoción de acciones en Facebook.

PAUTA.- Unos lo contrastan con la austeridad republicana de la que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla todos los días y otros apuntan que ese tipo de promoción la usan gobernantes de muchos lugares del mundo pero porque es una pauta más barata que la publicidad tradicional.

PARALELA.- Al parecer, el tema ya llegó al Congreso del Estado para revisar lo que se considera una partida exorbitante, los candados a fijar para que no se vaya al pago de los bots, ésos que cuando no usan a la jirafa se agarran de los camiones o la pavimentación para encender los ánimos contra la gobernadora Maru Campos, que no se reflejan en sus giras de trabajo en la frontera, donde los juarenses la reciben con buen talante.

GRANJAS.- Trascendió por otro lado que las autoridades electorales ya toman nota para que ningún gobernante local use esas granjas digitales para alterar resultados en encuestas, pues ya cada aspirante muestra sus propios datos y en algún punto, todos van a la cabeza. Y de esto ya se tiene un antecedente, en 2021 cuando el aspirante morenista Fernando Tizcareño, usaba bots del pueblo de Yautepec, Morelos para ganar sondeos con intención de voto y hasta el entonces dirigente Martín Chaparro condenó ese tipo de prácticas.