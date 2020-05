-- A días de la reactivación; expectativas -- En Juárez también hay priistas -- Ahora “mochan” al SNI

EXPECTATIVA.- Mientras a nivel nacional se tiene programado este 18 de mayo como fecha clave para la reapertura de ciertas actividades en los municipios, ahora conocidos como de la “esperanza”, a nivel estatal se tiene la expectativa sobre los lineamientos que para la reactivación ha dispuesto, de manera unánime, el Consejo Estatal de Salud y que se darán a conocer mañana a partir de las 07:00 horas en el programa que el gobernador, Javier Corral, transmite a través de sus redes sociales para informar de los avances del plan emergente creado para enfrentar la pandemia.

VALOR.- El viernes pasado, durante ese programa, Corral Jurado comentó que será este lunes cuando se ofrezca la información relativa a los acuerdos del Consejo Estatal de Salud, así como los detalles de las condiciones a cumplir en los protocolos sanitarios a observar para el reinicio de algunas actividades, proceso en el que se va a privilegiar la salud de los chihuahuenses, como el valor más importante a cuidar con estas acciones, según lo señaló.

CONDICIONES.- Dentro de la información que se ofrecerá se encuentran las medidas específicas para la entidad, el cronograma respectivo, las condiciones a cumplir para aquellas actividades que se podrán reanudar en la etapa de preparación señalada entre el 18 y 31 de mayo, como son el sector minero y el de la construcción, así como las que reinician a partir del 1 de junio.

CONDICIONES I.- Fue muy notorio, en las expresiones del gobernador, el énfasis sobre la gradualidad de la reapertura y el acuerdo con el empresariado, sector con el que ya se establecieron los contactos para realizar reuniones preparatorias rumbo a la reactivación, pues según, aclaró, no es posible pasar de inmediato de la suspensión absoluta a un regreso completo, sin que se tenga el riesgo de un rebrote que pueda colapsar al sistema de salud. Por lo pronto, para mañana lunes la atención estará puesta en los pormenores anunciados.

DIÁLOGOS.- Sin hacer mucho ruido, el todavía priista Cristopher Jame Barousse, exlíder nacional juvenil tricolor, ha impartido una serie de conferencias y participado en diálogos y charlas a lo largo del país, de forma virtual desde luego, en algunas como priista, en otras como secretario de Vinculación con instituciones de educación del CEN del PRI y otras más a título personal.

DIÁLOGOS I.- Ha estado en Coahuila, en el CDE priista de Hidalgo, en el Estado de México, Baja California, en instituciones universitarias de Michoacán y Durango, y ayer precisamente en el municipio de Guachochi, donde a través de las plataformas digitales se conectó con un centenar de ciudadanos en el corazón de la Sierra, quien por cierto hoy presenta un proyecto nuevo a propósito de la pandemia.

TRABAJO.- Y hablando de priistas, quien fuera secretaria de Vinculación Empresarial del CEN del PRI, Adriana Fuentes Téllez, lleva varios meses activa en diferentes proyectos político-empresariales, de los que ya tiene amplia experiencia, ahora desde las asociaciones ganaderas en la entidad.

TRABAJO I.- Precisamente durante el fin de semana, gracias a la cooperación de la Asociación Ganadera de Ciudad Juárez, de la cual es secretaria, entregaron decenas de despensas en colonias vulnerables de esta ciudad fronteriza, en honor a la verdad se debe señalar que desde el ámbito empresarial así como político, cuando era diputada por ejemplo, Fuentes ha estado apoyando las causas más sentidas.

URN.- Para dar un reconocimiento a los “héroes sin capa” que se encuentran en la primera línea de lucha en los hospitales atendiendo a los chihuahuenses que portan el coronavirus, se ha organizado una serie de acciones orquestadas desde diferentes sectores públicos y privados.

GARCÍA COELLO.- El presidente de la Universidad Regional del Norte, Dr. Daniel García Coello, entregará el próximo martes 100 seguros de gastos de hospitalización y vida al personal de base del área Covid-19 del Hospital Central Universitario, como reconocimiento a su labor; ya confirmó sus asistencia al evento el director de dicho nosocomio, Victtorio Vigna.

SIN BECAS.- No agradó a los investigadores mexicanos que están en el padrón del Conacyt “la invitación” que les llegó a sus correos electrónicos, donde debido a la pandemia del Covid-19 el gobierno federal les solicita su solidaridad y apoyo y les pide donen el 50% de su beca para que se deposite a la cuenta de la institución Patrimonio de la Beneficencia Pública.

APOYOS.- Quien firma esta petición formal es la Dra. María del Carmen de la Peza Cázares, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), la solicitud de apoyo se lanzó el pasado 14 de mayo, habrá que esperar la respuesta de los científicos e investigadores mexicanos que han sido ya varias veces denostados por el propio titular del Poder Ejecutivo federal.

PARTICIPANTES.- Este lunes comienzan los “Diálogos por Chihuahua” organizados por la Coparmex, a cargo de Jorge Cruz, que sin duda hicieron demasiado ruido, estrenará escenario el senador Cruz Pérez Cuéllar este próximo martes; se supo que el diputado del desaparecido PES, Misael Máynez, buscó acercamiento con el sector empresarial también para participar.

PARTICIPANTES I.- Se encuentra interesado en exponer sus propuestas en materia de reactivación económica, pues dicen los que saben, o buscará la reelección como legislador local, o bien hará ir por un proyecto más ambicioso dentro de la política estatal, siente que tiene el apoyo de diversos sectores sociales como las iglesias evangélicas, catedráticos, universitarios y profesionistas.



RECLAME PARA FOTO: Adriana Fuentes Téllez, empresaria y política juarense, no ha dejado la actividad empresarial y política, ahora enfocando sus fuerzas en su natal frontera, es experimentada ya en la política nacional y estatal, quienes la conocen aseguran tiene mucho por dar desde la trinchera en que se posicione.