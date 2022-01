--A la atención del presidente… Atentamente, LeBarón --Critican a ex alcalde por activismo anticipado

CARTAS.- Ya dijo el segundo a bordo del Gobierno del Estado, César Jáuregui que habrán de tomar cartas en el asunto de la filtración de presuntos criminales como funcionarios del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, que los activistas LeBarón han denunciado.

REACCIONES.- Los dirigentes de partidos como Alejandro Domínguez, del PRI que pidió una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General del Estado y Martín Chaparro, de Morena, quien condicionó los señalamientos de los mormones, también generó reacciones en el Congreso del Estado para comprobar las acusaciones por la vía legal.

NEXOS.- Adrián y Julián LeBarón no sólo recriminaron ayer que el partido guinda en su alianza con el PT –cuya candidata ganó las elecciones para la alcaldía de Nuevo Casas Grandes—, solape nexos con criminales.

MISIVA.- El tema ya escaló a nivel nacional, ya que además los activistas le enviaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se esperaría que cuando menos la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reaccionen en consecuencia, en particular por la designación de un presunto delincuente como director de la Policía Municipal de ese municipio, entre otros nombramientos.

***

PLACAS.- Tras los señalamientos del diputado de Morena, Benjamín Carrera, el secretario de Hacienda Estatal, José de Jesús Granillo deberá explicar si el motivo para recorrer la fecha del pago de la revalidación y del replaqueo, hasta el mes de febrero, fue realmente para permitir operar el programa Borrón y Cuenta Nueva.

LICITACIÓN.- O bien, si el tema va encaminado en hacer tiempo –como ayer se publicó en este espacio— para emitir la licitación y designar a la empresa que elaborará los metales.

UMAS.- En tanto, Carrera Chávez destacó en la tribuna que con el incremento de las Unidades de Medida y Actualización (UMA), al pasar de un valor de 89.62 pesos a 96.22 pesos, se reflejará un aumento significativo en los derechos vehiculares, ya que serían 300 pesos más de lo contemplado, eso sin contar lo que impactará en las placas.

RETRASO.- A ello atribuyó el legislador morenista, que el Gobierno del Estado retrasara la emisión del replaqueo para recalcular lo que recibirá por cada vehículo existente y debidamente registrado en la entidad.

***

OJINAGA.- En el sector político de esa frontera ha llamado la atención el ruido social que intenta ocasionar el ex alcalde panista Martín Sánchez, quien según trascendió, lo que no hizo en sus cinco años como presidente municipal, esto es en dos administraciones, lo quiere hacer ahora.

OJINAGA II.- Resulta que durante la temporada navideña, Sánchez Valles invitó a los ojinaguenses que tuvieran la necesidad de un juguete y una bolsita de dulces, para que acudieran a su domicilio y ahí se les entregarían los obsequios, aspecto que fue mal visto por sus pares ya que en la práctica política se hace lo contrario, el interesado es quien va a las colonias.

ELECCIONES.- Según se sabe, fue tan duro el golpe electoral que recibió el ahora ex alcalde, que estos actos de reivindicación ante la sociedad, son un intento por despertar la inquietud de los ciudadanos para que lo miren con buenos ojos hacia los comicios de 2024.

***

CITAS.- Como una actividad prepotente catalogaron algunos parralenses, el actuar de la regidora del PRI, Dalila Villalobos, pues se hizo público que quiso aprovechar su cargo para exigirle al personal del programa municipal “Médico en tu casa”, citas privadas para ella y su familia.

CAPRICHO.- Villalobos Villalobos no quiso aceptar el protocolo que manejan los médicos, primero revisión y después se valora si amerita prueba Covid, lo cual molestó a la edil y se fue de las oficinas. No obstante, a más de un ciudadano no le sorprendió, ya que la joven suele dar la nota en la ciudad, como en noviembre pasado cuando conducía de manera imprudente y chocó a un motociclista.

***

RETIRADA.- Por cierto, resulta que la regidora de Morena en el Cabildo de Parral, Cinthia Alejandra Chávez criticó a las autoridades por retirar a las personas de los espacios públicos y publicó en sus redes sociales que así como es de exigente el gobierno con el argumento de evitar contagios, así debería aplicarlo con los motociclistas cuando llegan a las jornadas villistas. Sin embargo, esa festividad se realiza en julio y ya se verá en qué fase de la pandemia está la entidad para consignar si tienen o no sentido esos señalamientos.

***

DEPORTES.- Una tras otra han ido saliendo las irregularidades en la máxima casa de estudios. Apenas termina el doctor Jesús Villalobos Jión de resolver y ajustar un tema, cuándo le brota otro. Así de desaseada encontró a la UACH.

AYUDANTÍAS.- Nada menos, se dio a conocer el manejo discrecional de las ayudantías que se otorgaron en cinco años en la Coordinación Deportiva, a través de las cuales se erogaron más de 28 millones de pesos, incluso en los dos últimos años que no hubo actividades y en cambio, a cuentagotas se otorgaron becas durante la pandemia.