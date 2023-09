--A pelear por retener la mayoría en Congreso --Largo historial de policía evidenciado en vídeo…

CAMPAÑA.- A la par del cierre de filas en las dirigencias nacionales del Frente Amplio por México para defender y cuidar a la senadora Xóchitl Gálvez de los embates de Morena que anticipan irán in crescendo, a las diputaciones estatales del FAM también les tocará realizar una campaña para destacar ante el electorado por qué debe haber un cambio de rumbo en el gobierno de la República.

DIPUTADOS.- En Chihuahua eso implica que los 15 diputados panistas coordinados por Alfredo Chávez y los cinco priistas al mando de Noel Chávez se dedicarán a destacar el impacto de políticas públicas federales, el desmantelamiento de instituciones y la falta de recursos destinados a rubros estratégicos.

TELA.- De manera que en el caso del estado grande no batallarán y tendrán tela de dónde cortar en materia de migración, carreteras, la administración de las presas y la ausencia de apoyos al sector agropecuario, nomás para empezar.

MAYORÍA.- Y es que con el reloj electoral adelantado, las fichas a nivel local ya tienen que moverse para los legisladores que repetirán o brincarán a otros puestos y quiénes los sucederán pero lo que Acción Nacional tiene claro es que no puede perder la mayoría en el Congreso del Estado.

TRIBUTAN.- A esa iniciativa incluso se sumó Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, pues aunque está de permiso en el Poder Legislativo no olvida la tribuna y por redes sociales difunde parte de la estrategia: “Defender a los chihuahuenses de los recortes federales aun cuando es de las entidades que más tributan y el pago de sus impuestos se dispersa en la compra de votos en otras regiones del país”.





***





SENADO.- A propósito de campañas y del ingeniero Vázquez Robles, quien si no ocurre algo extraordinario será el candidato panista a la senaduría por Chihuahua llama la atención que en la evaluación hacia la Cámara Alta, realizada por la empresa Rubrum durante septiembre, creció la intención de voto por Morena-PT-PVEM en la entidad.

TABLAS.- De acuerdo con ese sondeo, la preferencia por PAN, PRI y PRD se situó en 44.1 por ciento contra 42.5 por ciento hacia el Frente de la 4T. En cuanto a posibles candidatos no hay cambios, la encabeza Mario Vázquez en el blanquiazul, José Reyes Baeza en el tricolor y Alfredo Lozoya en MC.

CONSOLACIÓN.- Lo que sí sorprende es que en Morena se refleje un mejor posicionamiento de Juan Carlos Loera para ese escaño, ya que al delegado estatal de Bienestar se le ha visto poco en la reorganización de operadores rumbo a la elección presidencial pero quizá si acata un bajo perfil, ése sea el premio de consolación.





***





SEGURIDAD.- Reunidos en la Presidencia Municipal, ayer las autoridades de las corporaciones que integran la mesa de seguridad analizaron los resultados de los operativos y patrullajes realizados durante septiembre.

NUMERALIA.- Más de 7 millones 520 mil pesos fueron decomisados en 105 mil 716 dosis de diversas drogas, además de 470 detenciones, 10 armas aseguradas, la recuperación de 99 vehículos con reporte de robo, más otros 28 incautados por ser utilizados en algún hecho ilícito.

ARMAS.- Las dependencias involucradas han puesto el ojo en un dato relevante: La mayoría de los 21 homicidios registrados en lo que va del mes se han perpetrado con armas calibre 45 y 9 milímetros de uso exclusivo del Ejército y por el limitado acceso a éstas, se les vincula con el uso del crimen organizado.

INCIDENCIA.- Ese detalle es lo que sostiene argumentos como que al quitar el elemento de narcotráfico y todas sus vertientes delictivas, el estado se mantendría con una mínima incidencia de asesinatos, sin embargo, ahí está ese factor que permea en otros delitos como robo de vehículo, a local comercial y casa-habitación, y es lo que se aspira a contener.





***





POLICÍA.- Hablando de la policía, comprometida con la sociedad resultó la postura del alcalde Marco Bonilla y del titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas al identificar al agente que en redes sociales fue exhibido en un video por negociar con un presunto delincuente, lo cual turnó a la Fiscalía Zona Centro para que realice las indagatorias.

SODAS.- Ya no se informó si se detendrá o no al oficial pero trascendió que sus compañeros no lo califican con el mejor desempeño, se destaca por su agresividad y de buscar pagos extras –“para las sodas”— de los ciudadanos.

FONDO.- Más allá de la grilla interna en las filas, lo que resalta es un largo historial en carpetas de investigación sobre todo en la FEM, que a la luz de los hechos no han fructificado todavía en sendas sentencias; al menos desde 2008 a la fecha tiene acusaciones por abuso de confianza hasta lesiones, abuso sexual y violencia familiar. Mayor razón para investigar a fondo.